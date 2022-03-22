رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

“سانشيز” يزور سبتة ومليلية يوم غد الأربعاء

2022-03-22 / 7:45 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

قالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيقوم يوم غد الأربعاء، بزيارة لمدينتي سبتة ومليلية السليبتين.

ومن المرتقب، أن تكون هذه الزيارة تمهيدا، لإعادة فتح المعبرين الحدوديين مع المغرب، بعد أكثر من سنتين من الإغلاق بسبب كورونا، والتوتر في العلاقات بين البلدين

وفي هذا الصدد، كانت السلطات المحلية في سبتة قد أعلنت أمس الإثنين، أن أشغال تهيئة المعبر الحدودي “تراخال”، ستستمر من أجل أن يكون المعبر جاهزا لعودة حركة التنقل مع المغرب في أقرب وقت.

وتحدثت بعض التقارير أنه يتوقع أن يكون إعادة فتح الحدود من جديد، مرهون فقط بتنقل المواطنين والمسافرين والسياح، ويُستبعد عودة نشاط التهريب المعيشي من جديد، خاصة أن المغرب أعلن مؤخرا عن فتح منطقة الأنشطة الاقتصادية بضواحي الفنيدق.

وتأتي هذه الزيارة، بعد أيام قليلة، من إعلان إسبانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء، وهو ما دفع إلى هذه التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ديبلوماسي : موقف إسبانيا الجديد سيسهم في إنهاء “مأساة” مخيمات تندوف

ديبلوماسي : موقف إسبانيا الجديد سيسهم في إنهاء “مأساة”…

2022-03-22 / 7:24 مساءً
Photo of جمعية الصداقة المغربية الإيرلندية ترحب بدعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي

جمعية الصداقة المغربية الإيرلندية ترحب بدعم مدريد لمبادرة الحكم…

2022-03-22 / 6:37 مساءً
Photo of السكوري: الحوار الاجتماعي آلية لا محيد عنها لتدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

السكوري: الحوار الاجتماعي آلية لا محيد عنها لتدبير الأزمات…

2022-03-22 / 5:48 مساءً
Photo of المغرب يدعو إلى شراكة دولية فعالة للتصدي للهجرات غير المنتظمة

المغرب يدعو إلى شراكة دولية فعالة للتصدي للهجرات غير…

2022-03-22 / 4:33 مساءً
Photo of بعد لافروف.. بوريطة يهاتف نظيره الأوكراني

بعد لافروف.. بوريطة يهاتف نظيره الأوكراني

2022-03-22 / 1:46 مساءً
Photo of حزب إسباني: من الضروري إقامة علاقات متينة ومستقرة مع المغرب

حزب إسباني: من الضروري إقامة علاقات متينة ومستقرة مع…

2022-03-22 / 1:33 مساءً
Photo of بوريطة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي

بوريطة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي

2022-03-22 / 12:22 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. بدء أعمال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

بمشاركة المغرب.. بدء أعمال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون…

2022-03-22 / 11:56 صباحًا
Photo of قناة عبرية: اتفاق أمني لتسليم المطلوبين بين المغرب وإسرائيل

قناة عبرية: اتفاق أمني لتسليم المطلوبين بين المغرب وإسرائيل

2022-03-22 / 10:38 صباحًا
Photo of الإستقلال : دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي “تحول إيجابي” في مسار العلاقات بين البلدين

الإستقلال : دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي “تحول إيجابي”…

2022-03-21 / 10:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق