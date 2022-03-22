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بدعم أميركي.. موريتانيا تطلق مشروعا لمكافحة الاتجار بالبشر

2022-03-22 / 7:00 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الحكومة الموريتانية، الثلاثاء، إطلاق مشروع جديد لمكافحة الاتجار بالبشر بدعم أميركي قدره نصف مليون دولار.

وقالت السفيرة الأميركية في نواكشوط، سينثيا كيرشت، في كلمة لها خلال حفل إطلاق المشروع، إن “هذا الدعم يأتي ضمن اهتمام الولايات المتحدة، بمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطوير المؤسسات الموريتانية لمكافحة هذه الظاهرة، وتحسين وصول الناجين إلى العدالة”.

ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة، والحكومة الموريتانية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية ومفوضية حقوق الإنسان، إلى دعم التطبيق الفعلي للقانون الموريتاني المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا الصادر عام 2020.

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