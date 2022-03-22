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جمعية الصداقة المغربية الإيرلندية ترحب بدعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي

2022-03-22 / 6:37 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

رحبت جمعية الصداقة المغربية الإيرلندية بقرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها حلا سياسيا، واقعيا وذا مصداقية لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وجاء في بلاغ للجمعية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنها تود “إدارة ومنخرطين التقدم بالشكر والتنويه لحكومة المملكة الإسبانية على هذه المبادرة القيمة التي ستساهم لا محالة، في الدفع نحو الأمام بالمجهودات المبذولة على صعيد الأمم المتحدة، التي نوهت كل قرارات مجلس أمنها منذ 2007 بمبادرة الحكم الذاتي واعتبارها ذات جدية وواقعية ومصداقية، وأنها الكفيلة بأن تكون الحل السياسي لهذا المشكل الجهوي الذي عمر لما يقارب خمسة عقود”.

وفي رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.

واعترافا “بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

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