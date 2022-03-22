عبد اللطيف وهبي

وهبي يبحث تعزيز آليات التعاون بين وزارة العدل والمحكمة العليا بالنمسا

2022-03-22 / 6:29 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع الرئيسة الأولى للمحكمة العليا لجمهورية النمسا، السيدة إلزابيت لوفريك، همت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والمؤسسة القضائية النمساوية.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن الجانبين بحثا خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور وفد نمساوي رفيع المستوى، آليات التعاون والشراكة في العلاقات بين وزارة العدل والمحكمة العليا بجمهورية النمسا، مبرزا أن هذه المحادثات شكلت فرصة لعرض التجربتين المغربية والنمساوية في ما يخص منظومة العدالة.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير استعرض خلال هذا اللقاء الإصلاحات العميقة التي واكبت منظومة العدالة في المغرب بعد إقرار دستور 2011، والمراحل التي قطعتها لتفعيلها اليوم.

وفي هذا الصدد، أعرب وهبي، يضيف المصدر ذاته، عن رغبة وزارة العدل في الانفتاح على المحيط الدولي في مجال العدالة، والدخول في شراكات للتعاون بين البلدين خدمة للعدالة والمواطنين سواء في المغرب أو في النمسا.

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