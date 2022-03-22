مرشح للرئاسة في فرنسا يتعهد بإنشاء “وزارة لتهجير المهاجرين
قال إيريك زمور، مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في فرنسا، إنه سينشئ في حال فوزه بالانتخابات “وزارة لعكس الهجرة”، مهمتها طرد “الأجانب غير المرغوب فيهم”.
وأوضح زمور في حديثه مع وسائل إعلام فرنسية أمس الاثنين أن الوزارة “ستكون لها الوسائل والمواثيق اللازمة لإجراء رحلات (ترحيل) جماعية”.
وأكد أنه سيطرد “مرتكبي الجنح والمجرمين، وكل الأشخاص الذين لم نعد نريدهم”، لافتا إلى أنه يعتزم زيارة الجزائر والمغرب وتونس “لبحث إمكانية تنظيم هذا الأمر” مع قادة هذه الدول.
وبنى زمور خطابه على على رفض الهجرة والإسلام، ودعا أنصاره خلال حملته الانتخابية إلى “تغيير مجرى التاريخ” والمضي نحو “استرداد” فرنسا.
كما وعد زمور خلال تجمعات سابقة بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لم شمل الأسر واللجوء إلى طرد المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الاوروبيين
4 تعليقات
المسلمون والاسلام،منصورون من الله عز وجل،أينما حلوا وارتحلوا والموت للمشركين والعلمانيين وعذاب الله في انتضارهم لامحاللة،ونطلب،من الله ان لايصل اقران،٨ذا،الغبي،الى مكان القراراا،ت،
الى مزبلة التاريخ!!!!!!!
عنصري متطرف و مهرج لا يخجل من نفسه …
التاريخ يثبت وجوب التعايش و المساوات بين شعوب الإنسانية جمعاء … و اليعلم هذا البهلوان أن فرنسا مجرد دولة أمبريالية ما زالت تقتات و تعيش بطريقة مباشرة و غير مباشرة على نهب و استغلال خيرات و ثروات مستعمراتها في جميع أنحاء العالم… فلولا هذه الدول ما عاشت فرنسا و ما وصلت لما وصلت إليه اليوم… فرنسا مجرد نبات فطري يعيش من خلال تسلطه على النبات الأصلي فيتغذى من سوقه دونما مشقة و لا تعب …
و في الأخير سابت فرنسا و مسخت لما يعود يقودها و يترأسها هذا الحقير و الصغير زمور… فرنسا كان يقودها أمثال الجنرال ديغول و بومبيدو و جيسكار و متران و شيراك و غيرهم من القادة العظماء الذين لهم الثقل و الشخصية الذاتية و الوزن و الخبرة و الحنكة السياسية .. و أما عندما نرى يقودها أمثال هذا زمور ، فاعلم أن الدنيا سابت و مسخت و ما علينا سوى أن ننتظر الساعة…
هههنههههه يضحكني هذا المهرج!
مهاجر ابن مهاجر و تاريخه كله هجرة في هجرة منذ الازل يتنمر على المهاجرين
العيب ليس فيه، ولكن فيمن يظن ان الثعلب دينا!
هو لا يلبس قناعا لانه أخذ الامان، كما يلبسه قتلة الاطفال من جنسه، و يريدون ان يوهموا المغاربة انهم يحبونها
خطابه كله كراهية وحقد و نفث السموم، لهذا يصلح ان يكون رئيسا؟