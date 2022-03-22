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إسرائيل.. 4 قتلى بهجوم “الطعن والدهس” في بئر السبع

2022-03-22 / 6:06 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أدى هجوم بالطعن والدهس في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، الثلاثاء، إلى مقتل أربعة وإصابة آخرين على ما أكد متطوعو خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان إن “رجلا مسلحا بسكين وصل إلى منطقة تجارية في بئر السبع وأصاب ثلاثة مدنيين بجروح بسكين”.

وأضافت أنها “تشتبه بعمل إرهابي”.

وبحسب الشرطة فإن المشتبه به طعن امرأة في محطة وقود، ثم توجه بمركبته نحو شخص يقود دراجة هوائية، قبل أن يصل إلى مركز تجاري قريب.

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم خرج من مركبته وطعن رجلًا وامرأة، قبل أن يطلق أحد المارة النار على المهاجم الذي لم يتم تحديد مصيره.،

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