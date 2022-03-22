إقبال كثيف على سحب تذاكر المنتخب من شبابيك البيضاء وسط تعزيزات أمنية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمر عملية سحب التذاكر المقتناة عبر الإنترنيت من الشبابيك التي تم إحداثها بالدار البيضاء في ظروف مثالية وسط إجراءات أمنية مكثفة، حيث لوحظ إقبال مهم على نقاط السحب المخصصة.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد انتشرت دوريات أمنية بجنبات كل النقاط التي تم تخصيصها للجماهير قصد سحب التذاكر التي تم شراؤها من الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

التذاكر و التي نفذت في زمن قياسي من موقع بيعها، أصبح سحبها متاحا في الشبابيك المتفرقة بالدار البيضاء، حيث خصصت الجامعة خمس نقاط بالمدينة يمكن منها سحب التذاكر.

و تم تقسيم هاته الشبابيك في مدينة الدار البيضاء بين مركب بنجلون و مركب الوازيس و مركب النجم الرياضي البيضاوي و ملعب الصخور السوداء و ملعب الأب جيكو.

و يتم فتح الشبابيك خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، بينما خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء، مع ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك فضلا على ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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