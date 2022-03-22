نقابة الاتحاد المغربي للشغل تحذر من خوصصة قطاع الكهرباء
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الطاقة الكهربائية..ارتفاع الإنتاج الوطني بنسبة 3.4 في المائة

2022-03-22 / 5:10 مساءً
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة برسم الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بعد ارتفاع بـ1.8 في المائة سنة قبل ذلك.

وعزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس 2022، هذا الأداء إلى تعزيز إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ23.7 في المائة (بعد ناقص 12.2 في المائة)، وكذا الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 09-13 بنسبة 12.9 في المائة (بعد زائد 12.6 في المائة)، وانخفاض الإنتاج الخاص بنسبة 2.4 في المائة (بعد زائد 5.6 في المائة).

وأضافت المديرية أن استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفع، مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة (يناير 2020)، بنسبة 5.3 في المائة.

وبالموازاة مع هذا الارتفاع، تعزز حجم الصادرات من الطاقة بنسبة 11.1 في المائة حتى متم يناير الماضي، لتحتل حصة من إجمالي الإنتاج الوطني بنسبة 3 في المائة.

أما بالنسبة لحجم الطاقة المستوردة، فقد ارتفع بنسبة 40.6 في المائة بعد انخفاض بنسبة 22.2 في المائة في العام الماضي، لتحتل حصة من إجمالي صافي الطاقة بنسبة 1.4 في المائة، بعد 1 في المائة في نهاية يناير 2021 و 16.4 في المائة في نهاية يناير 2018.

وأخذا في الاعتبار هذه التغييرات، فقد ارتفع صافي الطلب على الطاقة بنسبة 3.6 في المائة في نهاية يناير 2022.

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