وثائق “الفيزا” للراغبين في السفر للكونغو الديمقراطية و مساندة الأسود

2022-03-22 / 4:10 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أيام قليلة فقط تفصلنا عن المباراة الأولى المنتظرة بين المنتخب الوطني المغربي و نظيره الكونغو الديمقراطية ضمن ذهاب مبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر 2022.

و في الوقت الذي أكد فيه الناطق الرسمي للحكومة على أن الأخيرة تسابق الزمن للتنسيق مع سلطات الكونغو لتوفير تذاكر المباراة و كذا مع لارام لتوفير رحلات جوية مباشرة بين البيضاء و كينشاسا، مازالت الجماهير المغربية تترقب لحدود الساعة صدور بلاغ رسمي بخصوص العملية.

و في انتظار ذلك، تواصلت هبة بريس مع سفارة الكونغو الديمقراطية بالمغرب حيث أكدت مسؤولة التواصل بالسفارة أن الراغبين في السفر لدولة الكونغو الديمقراطية يتعين عليهم استصدار تأشيرة السفر.

و بالنسبة للوثائق المطلوبة في “فيزا” الكونغو الديمقراطية، أكدت المتحدثة ذاتها أنها سهلة و ملف التأشيرة ليس بالمعقد، حيث يتعين على الراغبين في السفر للكونغو الديمقراطية تقديم صورتين شمسيتين و نسخة من جواز السفر و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و حجز تذكرة الطيران فقط.

و يتوجب على الراغبين في السفر تقديم الوثائق السالفة الذكر لمقر السفارة المتواجدة بشارع النصر في الرباط، و سيتم مدهم بمطبوع ورقي يتم ملؤه فيما يتعلق بالسفر مع تأدية واجب التأشيرة بعين المكان و المحدد في 900درهم.

و بخصوص آجال معالجة ملف التأشيرة، أوضحت مسؤولة سفارة RDC بالرباط أن الأخيرة خصصت فرق مداومة للنظر في كل الطلبات في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 48 ساعة و ذلك للسماح لأكبر عدد ممكن من الجماهير بالتنقل في أحسن الظروف.

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