أمن العيون يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بشخصين بسبب السرقة
علمت هبة بريس من مصادرها، أنه في إطار تعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني، في شأن التفاعل الفوري مع مقاطع الفيديو التي تنشر على صفحات التواصل الإجتماعي، والتي توثق إرتكاب أشخاص للجرائم التي يعاقب عليها القانون والتي تمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم، تفاعلت ولاية أمن العيون، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان، أحدهما يرتدي جلبابا ويلجان إلى منزل بعد تمكنهما من فتح بابه بدافع السرقة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات، التي أنجزت على ضوء هذا الشريط الذي يوثق عملية السرقة، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية سجلتها الدائرة الخامسة للشرطة بالمنطقة الثانية للأمن بمدينة العيون، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين 21 مارس الجاري، الشكية موضوع البحث تتعلق بسرقة مبلغ مالي من داخل منزل بحي القدس باستعمال مفاتيح مزورة، حيث تم توقيف أحد المشتبه فيهما عمره 50 سنة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تشخيص هويته من طرف المصالح الأمنية المختصة.
المصدر ذاته، أكد ل هبة بريس، أنه قد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
16 تعليقات
اخطر سرقة هي سرقة المسؤولين الكبار للفقراء والمساكين واليتامى لأن لولا لم تكن تلك السرقات للرؤوس الكبيرة لعامة الشعب المسكين لما رأينا تلك السرقات للهواتف و الحقائب و السرقة تحت التهديد ..
يجوز استعمال السلاح على كل حامل سلاح ابيض للحد من الجريمة وقطاع الطرق ..
الرجل المناسب في المكان المناسب السيد عبد اللطيف حموشي رجل صادق وامين مسؤول على حماية امن المملكة وسلامة المواطنين كسب ثقة المغاربة وثقة ملكنا الحبيب نصره الله والعالم يعترف بكفائته لك كل الاحترام والتقدير..
المغرب بلد الامن و الاستقرار بفضل رجال الامن و جنود الخفاء على رأسهم الحموشي . يجب تكثيف دوريات الأمن للتصدي لهاته الظاهرة ..
تحية للامن الوطني نحن نحبكم على شجاعتكم واخلاصكم لهذا الوطن فإن ينصركم الله فلا غالب لكم ..
يجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الاعتداء على المواطن بالسلاح نتمنى من رجال الامن الساهرين على امن المواطنين تكثيف مجهوداتهم..
على الشعب المطالبة بإقرار عقوبة الإعدام مع تنفيذها حتى ﻻ تخرج الأمور عن السيطرة بسبب السرقة الكثيرة والمشكل في السجون التي لم تعد صالحة للردع…
الجهل والحرية يخلقان الفتنة ،الشعب يعاني من قطاع الطرق واللصوص يجب القمع وعدم التساهل مع المجرمين وحرمانهم من الديموقراطية وحقوق الانسان..
يجب زيادة عدد رجال الامن والتكثيف من الدوريات لتقريب الامن من المواطن والحد من الجريمة المنظمة..
تحية للأجهزة الأمنية المغربية المشهود لها عالميا بالفعالية و المصداقية والتدخل السريع..
المغرب بلد الأمن و الأمان ، والاستقرار بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة ورجالات الامن مثل الحموشي. والمنصوري …
شكرا للعناصر الأمنية على كل المجهودات المبذولة من حماية الوطن والمواطنين.
وعلى الدور الذي تقوم به على المستوى الدولي في في حماية الجريمة والتطرف الدولي..
المغرب وكافة بلدان المسلمين يحفضه الله سبب في تحقيق الأمن والأمن يتحقق في طاعة الله وعدم عصيانه لأن إنتشار المنكرات تتسبب في نزول العقوبات الإلهية ..
المشكلة تكمن في التساهل مع الجانحين واللصوص والتقدير في عدم تطبيق القانون في حقهم نطالب باقصى العقوبات في حقهم..
تحية الى كل الأجهزة الأمنية الساهرة على حماية الوطن والمواطنين الذين يشتغلون بتفاني واخلاص نسال الله لهم السداد والعون ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كثر الفساد والسرقة والنصب والاحتيال و..