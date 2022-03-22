أمن العيون يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بشخصين بسبب السرقة

2022-03-22 / 4:08 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أنه في إطار تعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني، في شأن التفاعل الفوري مع مقاطع الفيديو التي تنشر على صفحات التواصل الإجتماعي، والتي توثق إرتكاب أشخاص للجرائم التي يعاقب عليها القانون والتي تمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم، تفاعلت ولاية أمن العيون، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان، أحدهما يرتدي جلبابا ويلجان إلى منزل بعد تمكنهما من فتح بابه بدافع السرقة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات، التي أنجزت على ضوء هذا الشريط الذي يوثق عملية السرقة، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية سجلتها الدائرة الخامسة للشرطة بالمنطقة الثانية للأمن بمدينة العيون، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين 21 مارس الجاري، الشكية موضوع البحث تتعلق بسرقة مبلغ مالي من داخل منزل بحي القدس باستعمال مفاتيح مزورة، حيث تم توقيف أحد المشتبه فيهما عمره 50 سنة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تشخيص هويته من طرف المصالح الأمنية المختصة.

المصدر ذاته، أكد ل هبة بريس، أنه قد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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