فيصل فجر: “غنتقاتلو باش نخليو المغاربة فخورين بالمنتخب الوطني”

2022-03-22 / 3:03 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل استعدادات العناصر الوطنية لمبارتي السد المؤهلتين لكأس العالم قطر 2022، و هما المبارتان اللتان ستجمعان رفاق فيصل فجر بمنتخب الكونغو الديمقراطية، الأولى ذهابا بكينشاسا الجمعة القادمة و الثانية بالبيضاء أربعة أيام بعد ذلك.

و في خضم استعدادات كتيبة وحيد خاليلوزيتش، أكد فيصل فجر في تصريحات مصورة نقلتها قناة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اليوتوب بأن الطموح كبير يحذو العناصر الوطنية لتحقيق التأهل و إسعاد مختلف مكونات الشعب المغربي.

و قال فيصل فجر: “كنا كنتسناو باش نتلاقاو من جديد و نلعبو هاد الماتشات، عارفين أهمية المباريات بجوج و غنتقاتلو باش نخليو المغاربة فخورين بالمنتخب”.

و أضاف المحترف المغربي في الدوري التركي: “الماتش الأول في كينشاسا غنتقاتلو باش نجيبو نتيجة مزيانة، ماتش العودة غيكون في أحسن ملعب في المغرب و كنتسناو بزاف نشوفو الجمهور ديالنا في كازا باش يشجعنا لتحقيق التأهل للمونديال”.

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