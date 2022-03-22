فيصل فجر: “غنتقاتلو باش نخليو المغاربة فخورين بالمنتخب الوطني”
تتواصل استعدادات العناصر الوطنية لمبارتي السد المؤهلتين لكأس العالم قطر 2022، و هما المبارتان اللتان ستجمعان رفاق فيصل فجر بمنتخب الكونغو الديمقراطية، الأولى ذهابا بكينشاسا الجمعة القادمة و الثانية بالبيضاء أربعة أيام بعد ذلك.
و في خضم استعدادات كتيبة وحيد خاليلوزيتش، أكد فيصل فجر في تصريحات مصورة نقلتها قناة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اليوتوب بأن الطموح كبير يحذو العناصر الوطنية لتحقيق التأهل و إسعاد مختلف مكونات الشعب المغربي.
و قال فيصل فجر: “كنا كنتسناو باش نتلاقاو من جديد و نلعبو هاد الماتشات، عارفين أهمية المباريات بجوج و غنتقاتلو باش نخليو المغاربة فخورين بالمنتخب”.
و أضاف المحترف المغربي في الدوري التركي: “الماتش الأول في كينشاسا غنتقاتلو باش نجيبو نتيجة مزيانة، ماتش العودة غيكون في أحسن ملعب في المغرب و كنتسناو بزاف نشوفو الجمهور ديالنا في كازا باش يشجعنا لتحقيق التأهل للمونديال”.
3 تعليقات
الله يرحم ليك الوالدين عطينا التيساع كرهتينا في الكرةfait un plaisir au marocain et Dégage toi de notre équipe plusieurs te déteste
واش عندك ركابي باش تقاتل سير بعد من الكرة
الرقص افضل لك من الرياضة ؟