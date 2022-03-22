دونالد ترامب

ترامب ل”بوتين”: لو كنت رئيسا لواجهتك بـ”السلاح الفتاك”

2022-03-22 / 2:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تكن لتبدأ لو ظلّ في البيت الأبيض، ملوّحا باستخدام السلاح النووي لتهديد روسيا.

وأجرى ترامب، الاثنين، مقابلة طويلة مع قناة “فوكس بيزنس” الأميركية، تحدث فيها عن أزمة أوكرانيا والمساعدات الأميركية لكييف، إضافة إلى ملف الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس السابق: “لو كنت رئيسا لهددت روسيا بغواصات نووية.. كنت سأخبر فلاديمير بوتن أننا سنصول ونجول في السواحل الروسية”.

وأضاف: “هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي أن نرسل مقاتلات ميغ لمساعدات القوات الجوية الأوكرانية.. هل يجب أن ترسل هذا النوع من المساعدة؟”

وتابع ترامب: “هناك أشياء يمكننا فعلها بدون مقاتلات.. حسنا ما سأفعله هو.. نحن لدينا قدرة عسكرية هائلة، كما أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة نووية في العالم، لدينا أعظم الغواصات، أقوى الغواصات على الإطلاق”.

وأردف قائلا: “سأقول له (بوتن): اسمع أنت تستخدم هذه الكلمة (نووي) كثيرا.. سنرسلها (الغواصات) وسنتحرك في كل الاتجاهات الروسية.. لا يمكنك ترك هذه المأساة تستمر.. آلاف الناس يموتون”.

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