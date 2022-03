الهيئة المغربية لسوق الرساميل تدعو الشباب للادخار والاستثمار في القطاع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار انفتاحها على المحيط الخارجي و تواصلها المعهود، تشارك الهيئة المغربية لسوق الرساميل في أيام الثقافة المالية (GMW) المنظمة خلال الفترة الممتدة من 21 مارس إلى 3 أبريل 2022.

و تهدف حملة “أيام الثقافة المالية” الدولية، التي تنظمها سنويا الشبكة الدولية للثقافة المالية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى توعية الشباب بالمواضيع المرتبطة بالمال و التمويل وإعطائهم إمكانية اكتساب المعارف الضرورية لترشيد قراراتهم المالية.

وتم تنظيم دورة هذه السنة لأيام الثقافة المالية ، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، حت شعار: « Build your future, be smart about money ».

و باعتبارها عضوا مؤسسا للمؤسسة المغربية للثقافة المالية (FMEF)، تجدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها في هذا الإطار من خلال برنامج متنوع يستهدف تعزيز معارف الشباب في المجالات المتعلقة بالادخار والاستثمار في سوق الرساميل.

وبهذا الصدد، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظيم أيام دراسية وندوات لصالح طلبة المدارس العليا والجامعات، كما سيتم إطلاق الدورة الثانية لمسابقة “أسئلة المالية” « كويز فينانس» بالنسبة لتلامذة السلك الدراسي الثانوي.

كما ستضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل أيضا وفق ذات البلاغ رهن إشارة العموم مختلف المحتويات البيداغوجية ذات الصلة، والتي تشتمل على دعامة بيداغوجية حول المفاهيم الأساسية لسوق الرساميل و دليل جديد للمستثمر يتعلق بعمليات على السندات و كتيب ألعاب حول سوق الرساميل و محتويات رقمية متنوعة متوفرة على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للهيئة على الأنترنيت.

