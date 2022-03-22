نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الثلاثاء إلى الخميس

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية، محليا رعدية، وتساقط ثلوح، وهبات رياح قوية، ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 24 مارس الجاري.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، بأن أمطارا قوية محليا رعدية (من 15 إلى 30 ملم) ستهم، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الـ السادسة مساء، وإلى غاية السابعة صباحا من يوم غد الأربعاء، عمالات وأقاليم تاوريرت وكرسيف وجرادة وتازة والناظور.

وأضافت المديرية أن أمطارا قوية محليا رعدية (من 15 إلى 25 ملم) ستهم غدا الأربعاء من الساعة السادسة صباحا إلى الساحة الواحدة زوالا كلا من الجديدة وآسفي.

كما ستهطل أمطار قوية محليا رعدية، غدا الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا وستمتد إلى غاية الخميس على الساعة السادسة صباحا، وستشمل عمالات وأقاليم المضيق والفنيدق وفحص-أنجرة ووزان وطنجة-أصيلة وتطوان والحسيمة وشفشاون ودريوش وصفرو ومكناس وفاس وإفران وتازة وتاونات ومولاي يعقوب والحاجب والخميسات وخنيفرة وبني ملال وخريبكة وفقيه بن صالح وأزيلال وقلعة السراغنة والحوز.

وستهم تساقطات ثلجية (من 15 إلى 60 سم)، غدا الأربعاء ابتداء من الساعة السادسة صباحا وإلى غاية الخميس على الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم تازة وإفران وصفرو وبني ملال وخنيفرة والحسيمة والحوز وميدلت وكرسيف.

كما ستهب رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم/س)، غدا الأربعاء، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الخميس، مناطق فكيك وجرادة ووجدة انكاد والرشيدية وبولمان وميدلت.

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