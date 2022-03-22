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مارتيل ..شخص يذبح زوجته من الوريد الى الوريد

2022-03-22 / 2:09 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

استيقظت ساكنة مدينة مارتيل ، صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري ، على وقع جريمة قتل مروعة بعدما اقدم شخص على ذبح زوجته من الوريد الى للوريد .

وبحسب مصادر الموقع ، فقد اقدم الزوج الذي يشتغل كعامل بناء على ذبح زوجته البالغة من للعمر 23 سنة لاسباب لازالت مجهولة الى حدود كتابة هاته الاسطر .

وقد حلت على وجه السرعة عناصر الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الجريمة لتحديد ظروفها وملابساتها .

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