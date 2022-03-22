بعد لافروف.. بوريطة يهاتف نظيره الأوكراني

هبة بريس - الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، مع وزير الشؤون الخارجية بأوكرانيا، دميترو كوليبا.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي تزامنا والأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان المغرب قد أعلن قبل أسابيع أنه يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويتشبت المغرب، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

هذا ويشار الى أن بوريطة أجرى صباح يومه الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1