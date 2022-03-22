أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا بحوزته 74 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس - الرشيدية

بناءا على معلومة وفرتها فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي بالرشيدية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الرشيدية، يوم أمس الاثنين 21 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر امني ل”هبة بريس” فقد جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية “الخنك” التي تبعد بحوالي ثلاثة كيلومترات عن مدينة الرشيدية، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد أسفر إجراء التفتيش المنجز بداخل منزل المشتبه فيه بالمنطقة القروية المذكورة، يضيف ذات المصدر عن حجز دراجتين ناريتين و 74 كيلوغرام من مخدر الشيرا، علاوة على 36 كيلوغرام من سنابل مخدر الكيف.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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