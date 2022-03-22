أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا بحوزته 74 كلغ من مخدر الشيرا

2022-03-22 / 12:39 مساءً
0
هبة بريس - الرشيدية

بناءا على معلومة وفرتها فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي بالرشيدية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الرشيدية، يوم أمس الاثنين 21 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر امني ل”هبة بريس” فقد جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية “الخنك” التي تبعد بحوالي ثلاثة كيلومترات عن مدينة الرشيدية، لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد أسفر إجراء التفتيش المنجز بداخل منزل المشتبه فيه بالمنطقة القروية المذكورة، يضيف ذات المصدر عن حجز دراجتين ناريتين و 74 كيلوغرام من مخدر الشيرا، علاوة على 36 كيلوغرام من سنابل مخدر الكيف.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “اتحاد كتاب المغرب” يستنكر سحب جائزة المغرب للكتاب: “قرار جائر”

“اتحاد كتاب المغرب” يستنكر سحب جائزة المغرب للكتاب: “قرار…

2022-03-22 / 12:50 مساءً
Photo of “الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

“الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

2022-03-22 / 12:11 مساءً
Photo of لتخفيف الضغط على المستشفيات.. وزارة الصحة تعيد النظر في مستوصفات القرب

لتخفيف الضغط على المستشفيات.. وزارة الصحة تعيد النظر في…

2022-03-22 / 11:49 صباحًا
Photo of قبيل الشهر الكريم.. مغاربة يترقبون الإعلان الرسمي عن إقامة صلاة التراويح بالمساجد

قبيل الشهر الكريم.. مغاربة يترقبون الإعلان الرسمي عن إقامة…

2022-03-22 / 11:35 صباحًا
Photo of أمن البيضاء يوقف شخصين متورطين في ترويج الشهب النارية

أمن البيضاء يوقف شخصين متورطين في ترويج الشهب النارية

2022-03-22 / 9:56 صباحًا
Photo of القضاء بسطات يصدر أحكامه في حق أساتذة الجنس مقابل النقط

القضاء بسطات يصدر أحكامه في حق أساتذة الجنس مقابل…

2022-03-22 / 9:33 صباحًا
Photo of مع اقتراب رمضان.. التمور الخليجية و التونسية تغزو سوق “درب ميلان” بالبيضاء

مع اقتراب رمضان.. التمور الخليجية و التونسية تغزو سوق…

2022-03-22 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-22 / 7:03 صباحًا
Photo of الصحراء..المجلس الإقليمي لإفران وأعضائه يثمنون عاليا موقف الحكومة الإسبانية

الصحراء..المجلس الإقليمي لإفران وأعضائه يثمنون عاليا موقف الحكومة الإسبانية

2022-03-22 / 12:17 صباحًا
Photo of بنعلي يقطع الطريق على شباط لقيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية

بنعلي يقطع الطريق على شباط لقيادة حزب جبهة القوى…

2022-03-21 / 11:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق