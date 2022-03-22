بوريطة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي

2022-03-22 / 12:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، مع وزير الشؤون الخارجية بروسيا الاتحادية، سيرغي لافروف.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي تزامنا والأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان المغرب قد أعلن قبل أسابيع أنه يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويتشبت المغرب، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

وفي سياق متصل، اختار المغرب عدم المشاركة في التصويت في قرار ضد روسيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

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‫3 تعليقات

  3. موقف المغرب بعدم التصويت كان سليما جدا ،و كل ما نتمناه أن تقبل أوكرانيا بالشروط الروسية و تجلس إلى المفاوضات من أجل الخروج من هذا الوضع

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