بمشاركة المغرب.. بدء أعمال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

هبة بريس

بدأت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار “بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية”.

ويحضر المغرب في هذا الحدث، بوفد يضم السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الاسلامي، مصطفى المنصوري، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد العالي الجاحظ، و نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، عثمان رحو، وسفير صاحب الجلالة بجمهورية باكستان الإسلامية، محمد كرمون، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس، محمد سالم الشرقاوي.

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