قبيل الشهر الكريم.. مغاربة يترقبون الإعلان الرسمي عن إقامة صلاة التراويح بالمساجد

2022-03-22 / 11:35 صباحًا
20
هبة بريس - الرباط

أياما قبيل شهر رمضان الكريم، يترقب المغاربة قاطبة الإعلان الرسمي عن السماح بإقامة صلاة التراويح بمساجد المملكة.

فبعد منعها لسنتين متتاليين خوفا من تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، يمني المغاربة النفس السماح بإقامة “التراويح” هذه السنة بالمساجد، خاصة بعد استقرار الوضعية الوبائية وتسجيل انخفاض في معدل الإصابات اليومية.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، أن السلطات المعنية تستعد للإعلان عن السماح بإقامة صلاة التراويح بعد توصلها بتوصية من اللجنة العلمية المختصة.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات تعتزم السماح بإقامة الصلوات خلال شهر رمضان بالمساجد، مع دعوة المصلين الى الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية.

هذا ويشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت أن الوضع الوبائي بالمملكة مريح ومتحكم فيه على المستوى الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المعارضة تجرّ لفتيت للمساءلة البرلمانية بسبب شغب الملاعب

المعارضة تجرّ لفتيت للمساءلة البرلمانية بسبب شغب الملاعب

2022-03-22 / 8:12 مساءً
Photo of بسبب قلة الأمطار.. توزيع 10 آلاف قنطار من الشعير لفائدة كسابة طرفاية

بسبب قلة الأمطار.. توزيع 10 آلاف قنطار من الشعير…

2022-03-22 / 5:53 مساءً
Photo of بسبب الجفاف.. إطلاق مشاريع ضخمة لتزويد البيضاء و محيطها بالماء الشروب

بسبب الجفاف.. إطلاق مشاريع ضخمة لتزويد البيضاء و محيطها…

2022-03-22 / 4:54 مساءً
Photo of تسجيل 87 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 87 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-03-22 / 4:26 مساءً
Photo of أمن العيون يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بشخصين بسبب السرقة

أمن العيون يتفاعل مع شريط فيديو ويطيح بشخصين بسبب…

2022-03-22 / 4:08 مساءً
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة العمل بمؤسستين صحيتين بمولاي يعقوب

آيت الطالب يعطي انطلاقة العمل بمؤسستين صحيتين بمولاي يعقوب

2022-03-22 / 3:26 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الثلاثاء إلى الخميس

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الثلاثاء…

2022-03-22 / 2:13 مساءً
Photo of “اتحاد كتاب المغرب” يستنكر سحب جائزة المغرب للكتاب: “قرار جائر”

“اتحاد كتاب المغرب” يستنكر سحب جائزة المغرب للكتاب: “قرار…

2022-03-22 / 12:50 مساءً
Photo of أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا بحوزته 74 كلغ من مخدر الشيرا

أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا بحوزته 74 كلغ من مخدر…

2022-03-22 / 12:39 مساءً
Photo of “الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

“الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

2022-03-22 / 12:11 مساءً

‫20 تعليقات

  4. ستفتح المساجد بالمملكة بإذن الله لإقامة صلاة التراويح في الشهر الكريم موازات مع الدروس الحسنية التي تقام بالقصر الملكي بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ..

  6. لماذا ركز فقط عن المساجد ونسيت الاسواق والقاعات الرياضية والسهارت الليلية وحافلات النقل العمومي التي تملئ عن اخرها حتى وإن وجب الاحتياط والإغلاق فيجب ان يكون إغلاق كلي حتى لا نشك في اولويتنا كمسلمين..

  8. لابد من فتح جميع المساجد وترك المغاربة يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية كفانا حصارا لبيوت الله بعدما تم فتح جميع الاسواق وجميع المقاهي وكذا فتح جميع الحمامات فلماذا تستثنى المساجد دون غيرها من الفتح ام انها بصريح العبارة حرب صليبية على الاسلام و الشعائر الدينية للشعب المغربي المسلم ؟؟؟..

  9. المسؤولون لعنت الله عليهم الى يوم الدين. يريدون تشتيت الإسلام والمسلمين والله يجعل بعد العسر يسرى اللهم اتنا بالفرج.

  12. على المسلمين الاتحاد في كل أرجاء العالم لان الصلوات ترفع البلاء و الخروج للصلاة في سبيل الله والسعي لدينه في الارض يرضي الله فاللهم ارضى عنا جميعا واغفر لنا ..

  13. نحن شعب مسلم املنا ان تفتح جميع مساجد المغرب وان تقام صلاة التراويح يصلي فيها الصغار والكبار والشيوخ لأننا حرمنا منها سنتين بسبب الجائحة..

  15. ما احوجنا لشهر الغفران شهر الصلاة والعبادة والتقرب الى الله عز وجل وأداء كل الشعائر الدينية في الشهر الكريم شهر الاحباب والاصدقاء ..

  18. اقترب رمضان ماهي الايام قليلة على حلول الشهر الكريم على الأمة العربية التي نتمنى فيها الازدهار الطمئنينة وذهاب الفيروس اللعين ..

  20. لابد من التراويح حتى لا تتعطل أقمارنا الصناعية وغواصاتنا ومختبرات البحث العلمي فلولا التراويح لما تقدم العالم. سيرو تحشمو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق