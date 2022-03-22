قبيل الشهر الكريم.. مغاربة يترقبون الإعلان الرسمي عن إقامة صلاة التراويح بالمساجد

هبة بريس - الرباط

أياما قبيل شهر رمضان الكريم، يترقب المغاربة قاطبة الإعلان الرسمي عن السماح بإقامة صلاة التراويح بمساجد المملكة.

فبعد منعها لسنتين متتاليين خوفا من تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، يمني المغاربة النفس السماح بإقامة “التراويح” هذه السنة بالمساجد، خاصة بعد استقرار الوضعية الوبائية وتسجيل انخفاض في معدل الإصابات اليومية.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، أن السلطات المعنية تستعد للإعلان عن السماح بإقامة صلاة التراويح بعد توصلها بتوصية من اللجنة العلمية المختصة.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات تعتزم السماح بإقامة الصلوات خلال شهر رمضان بالمساجد، مع دعوة المصلين الى الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية.

هذا ويشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت أن الوضع الوبائي بالمملكة مريح ومتحكم فيه على المستوى الوطني.

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