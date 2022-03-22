قبيل الشهر الكريم.. مغاربة يترقبون الإعلان الرسمي عن إقامة صلاة التراويح بالمساجد

2022-03-22 / 11:35 صباحًا
8
هبة بريس - الرباط

أياما قبيل شهر رمضان الكريم، يترقب المغاربة قاطبة الإعلان الرسمي عن السماح بإقامة صلاة التراويح بمساجد المملكة.

فبعد منعها لسنتين متتاليين خوفا من تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، يمني المغاربة النفس السماح بإقامة “التراويح” هذه السنة بالمساجد، خاصة بعد استقرار الوضعية الوبائية وتسجيل انخفاض في معدل الإصابات اليومية.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، أن السلطات المعنية تستعد للإعلان عن السماح بإقامة صلاة التراويح بعد توصلها بتوصية من اللجنة العلمية المختصة.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات تعتزم السماح بإقامة الصلوات خلال شهر رمضان بالمساجد، مع دعوة المصلين الى الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية.

هذا ويشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت أن الوضع الوبائي بالمملكة مريح ومتحكم فيه على المستوى الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “اتحاد كتاب المغرب” يستنكر سحب جائزة المغرب للكتاب: “قرار جائر”

“اتحاد كتاب المغرب” يستنكر سحب جائزة المغرب للكتاب: “قرار…

2022-03-22 / 12:50 مساءً
Photo of أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا بحوزته 74 كلغ من مخدر الشيرا

أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا بحوزته 74 كلغ من مخدر…

2022-03-22 / 12:39 مساءً
Photo of “الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

“الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

2022-03-22 / 12:11 مساءً
Photo of لتخفيف الضغط على المستشفيات.. وزارة الصحة تعيد النظر في مستوصفات القرب

لتخفيف الضغط على المستشفيات.. وزارة الصحة تعيد النظر في…

2022-03-22 / 11:49 صباحًا
Photo of أمن البيضاء يوقف شخصين متورطين في ترويج الشهب النارية

أمن البيضاء يوقف شخصين متورطين في ترويج الشهب النارية

2022-03-22 / 9:56 صباحًا
Photo of القضاء بسطات يصدر أحكامه في حق أساتذة الجنس مقابل النقط

القضاء بسطات يصدر أحكامه في حق أساتذة الجنس مقابل…

2022-03-22 / 9:33 صباحًا
Photo of مع اقتراب رمضان.. التمور الخليجية و التونسية تغزو سوق “درب ميلان” بالبيضاء

مع اقتراب رمضان.. التمور الخليجية و التونسية تغزو سوق…

2022-03-22 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-22 / 7:03 صباحًا
Photo of الصحراء..المجلس الإقليمي لإفران وأعضائه يثمنون عاليا موقف الحكومة الإسبانية

الصحراء..المجلس الإقليمي لإفران وأعضائه يثمنون عاليا موقف الحكومة الإسبانية

2022-03-22 / 12:17 صباحًا
Photo of بنعلي يقطع الطريق على شباط لقيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية

بنعلي يقطع الطريق على شباط لقيادة حزب جبهة القوى…

2022-03-21 / 11:59 مساءً

‫8 تعليقات

  4. ستفتح المساجد بالمملكة بإذن الله لإقامة صلاة التراويح في الشهر الكريم موازات مع الدروس الحسنية التي تقام بالقصر الملكي بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ..

  6. لماذا ركز فقط عن المساجد ونسيت الاسواق والقاعات الرياضية والسهارت الليلية وحافلات النقل العمومي التي تملئ عن اخرها حتى وإن وجب الاحتياط والإغلاق فيجب ان يكون إغلاق كلي حتى لا نشك في اولويتنا كمسلمين..

  8. لابد من فتح جميع المساجد وترك المغاربة يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية كفانا حصارا لبيوت الله بعدما تم فتح جميع الاسواق وجميع المقاهي وكذا فتح جميع الحمامات فلماذا تستثنى المساجد دون غيرها من الفتح ام انها بصريح العبارة حرب صليبية على الاسلام و الشعائر الدينية للشعب المغربي المسلم ؟؟؟..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق