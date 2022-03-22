قبيل الشهر الكريم.. مغاربة يترقبون الإعلان الرسمي عن إقامة صلاة التراويح بالمساجد
هبة بريس - الرباط
أياما قبيل شهر رمضان الكريم، يترقب المغاربة قاطبة الإعلان الرسمي عن السماح بإقامة صلاة التراويح بمساجد المملكة.
فبعد منعها لسنتين متتاليين خوفا من تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، يمني المغاربة النفس السماح بإقامة “التراويح” هذه السنة بالمساجد، خاصة بعد استقرار الوضعية الوبائية وتسجيل انخفاض في معدل الإصابات اليومية.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، أن السلطات المعنية تستعد للإعلان عن السماح بإقامة صلاة التراويح بعد توصلها بتوصية من اللجنة العلمية المختصة.
وأضاف ذات المصدر، أن السلطات تعتزم السماح بإقامة الصلوات خلال شهر رمضان بالمساجد، مع دعوة المصلين الى الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية.
هذا ويشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت أن الوضع الوبائي بالمملكة مريح ومتحكم فيه على المستوى الوطني.
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8 تعليقات
نحن في المغرب لاصلاة ولامساجد الإسلام في المغرب حزين جدا انهم يحاربون الإسلام في المغرب..
بعدا انتظارات فاقت السنتين المغاربة ينتظرون عودة صلاة التراويح في رمضان ونتمنى تعميمها في جل مساجد المملكة..
الخير في أمتي الي يوم الدين صدقت سيدي يارسول الله صلي الله عليه وسلم . اللهم اهدينا جميعا وترفع عنا الوباء اللعين ..
ستفتح المساجد بالمملكة بإذن الله لإقامة صلاة التراويح في الشهر الكريم موازات مع الدروس الحسنية التي تقام بالقصر الملكي بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ..
الله يجازيهم بالخير
لماذا ركز فقط عن المساجد ونسيت الاسواق والقاعات الرياضية والسهارت الليلية وحافلات النقل العمومي التي تملئ عن اخرها حتى وإن وجب الاحتياط والإغلاق فيجب ان يكون إغلاق كلي حتى لا نشك في اولويتنا كمسلمين..
نريد عودة صلاة التراويح والحج وقيام الليل.ياأُمّةًضحكت من جهلها الأممُ. اللهم اجمع شمل الامم العربية والمسلمة…
لابد من فتح جميع المساجد وترك المغاربة يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية كفانا حصارا لبيوت الله بعدما تم فتح جميع الاسواق وجميع المقاهي وكذا فتح جميع الحمامات فلماذا تستثنى المساجد دون غيرها من الفتح ام انها بصريح العبارة حرب صليبية على الاسلام و الشعائر الدينية للشعب المغربي المسلم ؟؟؟..