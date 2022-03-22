الزلزولي: “سعيد للغاية بتمثيل المنتخب وأطلب من المغاربة تشجيعنا”
هبة بريس
وجه عبد الصمد الزلزولي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، والمنتخب الوطني، رسالة إلى الجماهير المغربية، قبل مواجهة الذهاب المرتقبة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، الجمعة المقبل، ضمن التصفيات الأفريقية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
ونقل الحساب الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم في “تويتر”، عن النجم عبد الصمد الزلزولي، قوله: “أنا سعيد للغاية، لأنني سأقوم بتمثيل المنتخب لأول مرة، وأتمنى أن نتأهل إلى كأس العالم القادمة، بعد الفوز في المواجهتين المقبلتين”.
وأردف نجم نادي برشلونة: “أطالب الجماهير المغربية بدعمنا، وتشجيعنا في المواجهتين المقبلتين، وديما مغرب”،
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2 تعليقات
شعب مكلخ اراد في البداية ان يكون اسبانيا و لما همشوه وجد من ينقده من ورطة العطالة النخبوية فاتجه كما مبرمج مع سي القجع الى مناورة تكتيكية خطيرة و هي ادا لم تاخدني لاروخا فانا معاكم لانه يعرف مستواه مثل مستوى الدرجة الثالة في المغرب لاعب عادي تابعت مقابلاته و لم اجد فيه شيء مميز عن غيره من الاعبين الكعبي احسن منه في كل شيء انتظروا فضيحته مع المغرب لن يسجل حتى سنة 2024 اللهم ان قدموا له ضربة جزاء او ضربات و نحن هملنا لاعبين من مستوى عالي اتمنى من قلبي الخالص خسارة المغرب في الكونغو بخمسة صفر و الهزيمة في المغرب بثلاثة دنوب زياش و غيرهم لا نعرفهم يستحقون اللعب مع بلدنا و لكن غالب الله
مرحبا بك في عش الافاعي، فاياك ان تتألق او تعتز بنفسك لان الاقصاء سيكون مصيرك، لاعليك ان كنت تطبق الاوامر حتى لو كانت غير مقنعة، والحال ان المدرب لا يعرف لحد الساعة باي رجل يلعب فضلا ،ويضن ان زياش حارس مرمى، وكان يضن ان حجي هو المدرب
كنت اتمنى ان تكون متألق مع البارصا كما هو الحال مع بنزيمة و مدريد، و بما انك اخترت عش الافاعي !!!!!!