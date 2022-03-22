انتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية يرفع مبيعات “الإسمنت”

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العامة، ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة في نهاية الشهرين الأولين من عام 2022، بعد انخفاض بنسبة 10.1 في المائة قبل عام.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الاقتصادية لشهر مارس 2022، أن هذا الارتفاع يأتي بعد توحيد المبيعات المتعلقة بالخرسانة الجاهزة بنسبة 36 في المائة ومسبقة الصنع بنسبة 11.9 في المائة، والبناء بنسبة 14.1 في المائة، والبنية التحتية بنسبة 10.7 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فقد تميزت عمليات التمويل لنشاط القطاع بارتفاع المبلغ القائم للقروض السكنية بنسبة 4.8 في المائة في نهاية شهر يناير 2022، بعد زائد 3.5 في المائة في العام السابق.

من ناحية أخرى، انخفضت قروض التطوير العقاري بنسبة 5 في المائة، بعد ناقص 7 في المائة في نهاية شهر دجنبر 2021، والركود الفعلي قبل عام.

وبالنظر لهذه التطورات، فقد تحسن معدل نمو قروض الرهن العقاري إلى 3.2 في المائة في نهاية شهر يناير 2022، بعد زائد 2.3 في المائة في نهاية شهر يناير 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0