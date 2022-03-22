المغرب واسرائيل
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قناة عبرية: اتفاق أمني لتسليم المطلوبين بين المغرب وإسرائيل

2022-03-22 / 10:38 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أفادت القناة “13” العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية اتفقت مع الشرطة المغربية على تسليم المجرمين الإسرائيليين الذين يتواجدون على أراضيها، رغم عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين الطرفين.

وفي تقريرها، أشارت القناة “13” إلى أنه “نتيجة لهذا الاتفاق، فإنه من المتوقع خلال الأيام القريبة القادمة أن نشهد تطورات دراماتيكية بكل ما يتعلق بهذا التعاون، وأن نرى مجرمين ومطلوبين للتحقيقات يهبطون في إسرائيل”.

وفي سياق متصل، كشفت القناة “13”في وقت سابق أنه “على ضوء دفء العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والاجتماع بين الرئيسين الإسرائيلي والتركي، يتسحاق هرتسوغ ورجب طيب أردوغان، ستقدم الشرطة الإسرائيلية لتركيا قائمة بأسماء مجرمين مطلوبين بغرض تسليمهم، حيث يأتي هذا بعد تسليم تركيا أحد المجرمين الأسبوع الماضي”.

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