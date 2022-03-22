طلبة الطب بالمغرب يخرجون عن صمتهم: هذا سبب رفضنا إدماج القادمين من أوكرانيا

هبة بريس - الرباط

خرج طلبة الطب بالمغرب عن صمتهم بسبب الأسباب الحقيقية خلف قراراهم القاضي برفض ادماج زملائهم القادمين من أوكرانيا بكليات المملكة.

وعبر عدد من الطلبة في حديث مع هبة بريس، عن استيائهم من كمية الانتقادات والاتهامات التي طالتهم بسبب هذا القرار دون البحث عن الأسباب الحقيقة وراء اتخاذه.

وأكد “أطباء الغذ”، أن ميزانية كليات الطب بالمغرب وطاقاتها الاستيعابية قليلة ومتواضعة، ولا يمكنها استيعاب أعداد جديدة.

وأضاف الطلبة، أن كليات الطب تعاني أيضا من ضعف الموارد البشرية من أساتذة وأطر، وكذا قلة المعدات اللوجيستيكية المطلوبة للتكوين، لافتين أنهم وجدوا صعوبة طيلة مشوار تكوينهم بسبب هذا النقص.

وجدد الطلبة الأطباء تأكيدهم، على أن رفض إدماج زملائهم القادمين من أوكرانيا غير مرتبط ب”أنانيتهم” أو “غيرتهم” كما تم تداوله، لافتين أن قبولهم بالادماج سيتسبب في ضعف تكوين واستفادة الجميع.

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