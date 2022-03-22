البرنوصي.. اعتقال
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أمن البيضاء يوقف شخصين متورطين في ترويج الشهب النارية

2022-03-22 / 9:56 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج الشهب النارية المهربة وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بحي “القريعة” بمدينة الدار البيضاء، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الشهب الاصطناعية المهربة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على سلاحين أبيضين و49 وحدة من الشهب النارية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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