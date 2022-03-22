الصين: لا أجانب على متن الطائرة المنكوبة.. ولم يتم العثور على جثث الركاب

2022-03-22 / 9:49 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

قال التلفزيون الصيني إنه لم يتم حتى الآن العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة التي تحطمت أمس الاثنين في جنوب الصين وعلى متنها 132 شخصا.

وأضاف التلفزيون الرسمي أنه لم يكن هناك مواطنون أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة التابعة لشركة “تشاينا إيسترن”.

وقالت “تشاينا ايسترن” إن سبب تحطم الطائرة “لا يزال قيد التحقيق”، ولم تقدم أي تفاصيل، لكنها أعربت عن “تعازيها الحارة لأهالي الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة”.

وقالت مصلحة الطيران المدني الصينية: “في الوقت الحاضر، تأكد أن هذه الرحلة تحطمت”، مضيفة أنها قامت بتنشيط استجابة الطوارئ، و”أرسلت مجموعة عمل إلى مكان الحادث”.

وقالت المصلحة إن الطائرة كانت تقل 123 راكبا و9 من أفراد طاقم الرحلة. وكان تقرير سابق لوسائل إعلام حكومية قد أفاد بأنه كان هناك 133 شخصا على متنها.

من جهتها أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن الطائرة تحطمت في محافظة تنغ بالقرب من ووتشو و”تسببت بحريق في الجبل”، نقلا عن مكتب إدارة الطوارئ بالمقاطعة. وكان موقع التحطم على بعد حوالي 150 ميلا من قوانغتشو، مما يعني أن الطائرة قد قطعت حوالي 500 ميل قبل السقوط.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الأوكراني: نصحوني بمغادرة البلاد لكنني قررت البقاء

الرئيس الأوكراني: نصحوني بمغادرة البلاد لكنني قررت البقاء

2022-03-22 / 1:21 مساءً
Photo of خلال 48 ساعة.. 1100 زلزال يضرب جزيرة برتغالية

خلال 48 ساعة.. 1100 زلزال يضرب جزيرة برتغالية

2022-03-22 / 11:20 صباحًا
Photo of “العفو الدولية” تعرب عن قلقها من انتهاك “طالبان” لحقوق الإنسان

“العفو الدولية” تعرب عن قلقها من انتهاك “طالبان” لحقوق…

2022-03-21 / 11:18 مساءً
Photo of فرنسا وإسبانيا تبحثان عن “حلول فعالة” للجم أسعار الطاقة

فرنسا وإسبانيا تبحثان عن “حلول فعالة” للجم أسعار الطاقة

2022-03-21 / 10:39 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يتفق على استراتيجيته الدفاعية الجديدة

الاتحاد الأوروبي يتفق على استراتيجيته الدفاعية الجديدة

2022-03-21 / 9:31 مساءً
Photo of زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء في أوكرانيا

زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء في…

2022-03-21 / 9:18 مساءً
Photo of بلينكن يندد بهجمات الحوثيين.. ويؤكد “مساعدة” السعودية

بلينكن يندد بهجمات الحوثيين.. ويؤكد “مساعدة” السعودية

2022-03-21 / 8:17 مساءً
Photo of غوتيريش: العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية

غوتيريش: العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية

2022-03-21 / 7:28 مساءً
Photo of على “حافة القطيعة”.. موسكو تستدعي السفير الأميركي

على “حافة القطيعة”.. موسكو تستدعي السفير الأميركي

2022-03-21 / 6:40 مساءً
Photo of الكرملين: مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على أوكرانيا للتفاوض

الكرملين: مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على أوكرانيا…

2022-03-21 / 1:01 مساءً

تعليق واحد

  1. سبحان الله ؛ طريق الكابرانات كحلة . هاهو رمضان لحمامرة ذهب الى الصين ومعه مصائبه وتحطمت عندهم طائرة على متنها133راكب و9من طاقمها !!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق