بنعلي يقطع الطريق على شباط لقيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية

يعقد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية لتسليط الضوء على المؤتمر الوطني السادس للحزب، يوم الخميس 24 مارس 2022، على الساعة الخامسة، بفندق المسيرة، بالعيون.

وجدير بالتنويه بأن حزب جبهة القوى الديمقراطية يعقد مؤتمره الوطني السادس، حضوريا وعن بعد، أيام 25 و26 و27 مارس 2022، إنطلاقا من مدينة العيون، تحت شعار: ” معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”.

ويسلط الأمين العام للحزب الضوء على فعاليات المؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي يندرج ضمن البرنامج العام للإحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، وعلى مشاريع الوثائق والملتمسات والمقررات المعروضة على هذا المؤتمر، بما تحمله من إضافات نوعية، تغني الرصيد السياسي والفكري، الذي راكمه الحزب، على مسار ربع قرن في خدمة الوطن والمواطنين؛ كما يسلط الضوء على عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا ما يرتبط بالسياق الدقيق الذي ينعقد فيه المؤتمر.

ويأتي انعقاد هذه الندوة الصحفية استمرارا لانفتاح الحزب الدائم، خاصة في لحظة، يتطلع فيها للقيام بخطوة تحول كبيرة ومؤثرة، في مساره، وفي الحياة السياسية الوطنية. بما يتوخاه من نقلة نوعية، في بناء مشروعه المجتمعي، انطلاقا من تجديد مرجعيته الفكرية، كإطار يتوجه للإنسان، عبر بناء فكر سياسي، نقدي، ينشد التكامل في العمل، والسلام، ووحدة الإنسانية، في انسجام مع ما يسعى إليه المغرب، كقوة إقليمية ناهضة، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

يعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لوسائل الإعلام المكتوبة، السمعية، البصرية، الإلكترونية، وكالات الأنباء والملحقين الصحافيين بالسفارات والقنصليات والتمثيليات الديبلوماسية.

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