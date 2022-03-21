الإستقلال : دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي “تحول إيجابي” في مسار العلاقات بين البلدين

هبة بريس _ الرباط

أكد حزب الاستقلال أن الموقف الإسباني الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية يعتبر “تحولا إيجابيا كبيرا وبناء”، و”سيعطي نفسا جديدا لمسار العلاقات المغربية الإسبانية”.

ونوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها، “عاليا”، بالموقف الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تعد بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية.

كما نوهت اللجنة التنفيذية بالالتزامات التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية في الرسالة ذاتها من أجل بناء علاقات جديدة مع المغرب، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والحرص على ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين.

وأضاف البلاغ أن دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية يكتسي “دلالات سياسية قوية”، باعتبارها طرفا أساسيا وشاهدا موثوقا على أحقية المشروعية التاريخية والسيادية للمغرب على هذه الأقاليم.

ونوهت اللجنة التنفيذية “عاليا بالرؤية المتبصرة والاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للعلاقات الدولية لبلادنا، ولقضية الصحراء المغربية التي أصبحت تحظى بتأييد دولي غير مسبوق، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء”.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة تتطلع إلى أن يشكل الموقف الإسباني الجديد قاعدة لترسيخ وتقوية علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأن تصبح نموذجا للتعاون بين دول الجوار، وللعمل المشترك في إطار الاحترام والاحترام المتبادل للثوابت الوطنية، وللالتزامات، واستحضار المصير المشترك، وروابط الجوار والتاريخ والفهم المتبادل للمصالح العليا للبلدين، والتطلع لبناء مستقبل واعد للشعبين المغربي والإسباني

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