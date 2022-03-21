فرنسا وإسبانيا تبحثان عن “حلول فعالة” للجم أسعار الطاقة

هبة بريس _ وكالات

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبل الاتفاق على “حلول فعالة” لارتفاع أسعار الطاقة، قبل القمة الأوروبية التي ستخصص جزئيا لهذه المسألة.

وقال ماكرون لدى استقباله سانشيز في قصر الإليزيه، في تصريح للصحفيين، إن الأمر يتعلق بـ “تقريب الحلول الفعالة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والحد من التأثير على سعر الكهرباء والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر إمداداتنا”.

وأضاف أن الأولوية هي “التحضير لحماية الأسر والشركات على المدى القصير وقدراتنا على الصمود على المدى المتوسط” مع الحفاظ على “أمن طاقتنا للشتاء المقبل”.

وتحتل هذه المسألة الملحة مكانة بارزة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة في بروكسل، حيث ستعقد أيضا قمتا حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان بيدرو سانشيز التقى الجمعة في روما مسؤولين إيطاليين ويونانيين وبرتغاليين “لاتباع نهج مشترك لدفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وقائية مهمة لجميع الدول” بحسب رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي تحدث عن عمليات شراء وتخزين “مشتركة” للغاز.

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