الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

فرنسا وإسبانيا تبحثان عن “حلول فعالة” للجم أسعار الطاقة

2022-03-21 / 10:39 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبل الاتفاق على “حلول فعالة” لارتفاع أسعار الطاقة، قبل القمة الأوروبية التي ستخصص جزئيا لهذه المسألة.

وقال ماكرون لدى استقباله سانشيز في قصر الإليزيه، في تصريح للصحفيين، إن الأمر يتعلق بـ “تقريب الحلول الفعالة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والحد من التأثير على سعر الكهرباء والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر إمداداتنا”.

وأضاف أن الأولوية هي “التحضير لحماية الأسر والشركات على المدى القصير وقدراتنا على الصمود على المدى المتوسط” مع الحفاظ على “أمن طاقتنا للشتاء المقبل”.

وتحتل هذه المسألة الملحة مكانة بارزة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة في بروكسل، حيث ستعقد أيضا قمتا حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان بيدرو سانشيز التقى الجمعة في روما مسؤولين إيطاليين ويونانيين وبرتغاليين “لاتباع نهج مشترك لدفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وقائية مهمة لجميع الدول” بحسب رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي تحدث عن عمليات شراء وتخزين “مشتركة” للغاز.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “العفو الدولية” تعرب عن قلقها من انتهاك “طالبان” لحقوق الإنسان

“العفو الدولية” تعرب عن قلقها من انتهاك “طالبان” لحقوق…

2022-03-21 / 11:18 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يتفق على استراتيجيته الدفاعية الجديدة

الاتحاد الأوروبي يتفق على استراتيجيته الدفاعية الجديدة

2022-03-21 / 9:31 مساءً
Photo of زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء في أوكرانيا

زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء في…

2022-03-21 / 9:18 مساءً
Photo of بلينكن يندد بهجمات الحوثيين.. ويؤكد “مساعدة” السعودية

بلينكن يندد بهجمات الحوثيين.. ويؤكد “مساعدة” السعودية

2022-03-21 / 8:17 مساءً
Photo of غوتيريش: العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية

غوتيريش: العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية

2022-03-21 / 7:28 مساءً
Photo of على “حافة القطيعة”.. موسكو تستدعي السفير الأميركي

على “حافة القطيعة”.. موسكو تستدعي السفير الأميركي

2022-03-21 / 6:40 مساءً
Photo of الكرملين: مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على أوكرانيا للتفاوض

الكرملين: مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على أوكرانيا…

2022-03-21 / 1:01 مساءً
Photo of تونس.. عشرات الجرحى بحادث تصادم بين قطارين

تونس.. عشرات الجرحى بحادث تصادم بين قطارين

2022-03-21 / 11:44 صباحًا
Photo of بعد تخفيف القيود.. فرنسا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

بعد تخفيف القيود.. فرنسا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

2022-03-21 / 10:57 صباحًا
Photo of تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط الصين على متنها 133 راكبا

تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط الصين على متنها…

2022-03-21 / 10:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق