أسماء المنور و ريدوان

بحضور نجوم الوطن العربي..أسماء المنور و ريدوان يتوجان بجائزة الموريكس دور

2022-03-21 / 9:42 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

توجت النجمة المغربية أسماء لمنور بجائزة تكريمية من الموريكس دور الخاصة ب “نجمة عربية متميزة من المغرب”، و بدوره المنتج المغربي ريدوان استطاع حصد جائزة الأغنية العربية لسنة 2021.

و إلى جانب أسماء لمنور وريدوان توج مجموعة من النجوم العرب منهم : أحلام، وائل كفوي، رحمة رياض، نادين نجيم، تيم حسن، يعقوب الفرحان، فايز السعيد…

و الجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الموريكس دور، عرف حضور مغاربي قوي حيث تواجد كل من مريم حسين، جميلة البدوي، أسماء المنور، ريدوان وزوجته، شهرزاد عكرود، عادل بلحجام و غيرهم

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