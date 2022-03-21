فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء في أوكرانيا

2022-03-21 / 9:18 مساءً
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هبة بريس

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة، إن أي “تسوية” في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وأكد لموقع “سوسبيلنه” الإلكتروني الإخباري قوله: “فسرت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية (..) سنعرضها على استفتاء”.

وكان المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، قال إن المفاوضات مع الروس معقدة.

وأضاف أن “مواقف الطرفين مختلفة. بالنسبة لنا القضايا المحورية لا يمكن المساس بها”.

وفي وقت سابق أشار زيلينسكي إلى أن القدس يمكن أن تشكل “المكان المناسب لإيجاد السلام”، في إشارة إلى المفاوضات التي كان دعا إلى إجرائها مع روسيا.

وقال مسؤولون إن القتال العنيف امتد مطلع الأسبوع إلى جميع الأحياء في المدينة. واستعرت المعارك في وقت تحاول فيه موسكو “تحقيق أول انتصار استراتيجي لها” منذ الغزو، مع استمرار توقف تقدمها في معظم المدن والمناطق الأخرى.

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