العيون: شيوخ القبائل الصحراوية المغربية يثمنون قرار حكومة إسبانيا

2022-03-21 / 8:51 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

هبة بريس-أشعبان لحبيب

ثمن عاليا شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء، مساء اليوم الاثنين من خلال اجتماع كبير نظم بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، وذلك على إثر الرسالة التي بعثها رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأكد شيوخ القبائل الصحراوية المغربية، على أن هذا الموقف الشجاع والجرئ لرئيس حكومة اسبانيا، الذي يؤكد من خلاله أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بمثابة الاساس لأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد إعتبر شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء، أن هذا الاعتراف للحكومة الإسبانية يعد سابقة تاريخية في العلاقات المغربية الإسبانية، وهو بمثابة الرجوع إلى جادة الصواب، وذلك بفضل الحنكة الدبلوماسية والرؤيا المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله حسب البيان الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، شيوخ القبائل الصحراوية يوضحون عبر إجتماعهم أن مدريد أدركت على أن المملكة المغربية، تعد الشريك الأساسي والإستراتيجي في المنطقة إقتصاد وأمنيا ولا يمكن الإستغناء عنه.

وتأتي أهمية موقف الحكومة الإسبانية المعلن عنه، من كون إسبانيا أدرى بتاريخ المنطقة، وبالحقائق التاريخية والخصوصيات البشرية، والديمغرافية ونوعية العلاقات التي تربط منذ قرون الأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية.

وعلي ضوء البيان الموقع من طرف شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء، و للذين اعلنوا من خلاله الراي العام الوطني والدولي، تأيدهم المطلق للمجهودات الجبارة والخطوات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل، كما أنهم قدموا الشكر الجزيل لحكومة المملكة الاسبانية وعلى رأسها السيد بيدرو سانشيز.

وفي ختام البيان، جدد شيوخ القبائل الصحراوية المغربية الولاء والاخلاق إلى السدة العالية بالله، مؤكدين تجندهم الدائم وراء جلالته للدفاع عن وحدتنا الترابية.

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