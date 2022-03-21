القنصلية العامة ب”تراغونا” تحصل على العلامة الكاملة في تنظيم القنصليات المتنقلة

2022-03-21 / 8:49 مساءً
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

إستحسان وتنويه كبيرين حصلت عليهما القنصلية العامة ل”تاراغونا” التي حطمت رقما قياسيا جديدا في تقريب الإدارة من المهاجرين أينما كانوا مقيمين تحت نفوذها الترابي، بفضل المجهودات الجبارة التي يقوم بها الطاقم الإداري وعلى رأسه القنصل العام ” سلوى بيشري” صاحبة المبادرات والمتوجة في عدة مناسبات من طرف أبناء الجالية المغربية لعل آخر تتويج كان منذ أيام قليلة في اليوم الأممي للمرأة.
“سلوى بيشري” الإنسانة الطموحة والمتفانية في خدمة بني جلدتها إستطاعت أن تخلق دينامية جديدة على مستوى القنصلية العامة ل” تراغونا” بشهادة الجميع، إذ حققت “العلامة الكاملة” في التنقل نحو المناطق النائية ذات التواجد الكثيف للمغاربة، كما أخدت على عاتقها تطبيق تعليمات وزارة الخارجية والتعاون التي تلح دائما على جودة الخدمات وتقريب الإدارة ما أمكن من المهاجرين، وهذا في حد ذاته عمل لا يتقنه سوى العظماء وذوو النفس الطويل في مسايرة العمل القنصلي دون تفريط ولا تقصير.
هذا التنويه يدفعنا أيضا لإستحضار مجهودات الطاقم القنصلي بأكمله في “تاراغونا”،والذي لا يمل ولا يكل من العمل حتى في نهاية الأسبوع في نكران تام للذات، إذ حقق بدوره رفقة القنصل العام إنجازات كثيرة لا يراها سوى أولائك الذين يبعدون عن المركز القنصلي بمئات الكيلومترات، وهم بالآلاف إذ لم نقل أنهم بمئاتها.
وكانت بلدة ” أوتيبو” التابعة لمدينة “سرقسطة” على موعد جديد مع قنصلية متنقلة يومي السبت والأحد، حيث إستفاذ من هذه الخدمات أزيد من 3000 مغربي بعضهم لإنجاز البطاقة والوطنية وجواز السفر واالبعض الآخر الشواهد الإدارية ناهيك عن الإستشارات القانونية التي وفرتها مصالح القنصلية كعادتها عند كل مناسبة.

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