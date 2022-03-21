اكاديمي اسباني عن قرار مدريد الجديد … “صائب وضروري”

أكد الأكاديمي الإسباني، رافائيل إسبارزا ماشين، اليوم الاثنين، أن الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو قرار “صائب وضروري”.

وأكد إسبارزا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف مدريد الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع” حول الصحراء المغربية، يسير على خطى القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة، ألمانيا وفرنسا.

وقال إن “الجزائر و+البوليساريو+ يظلان متمسكين بموقفهما. وفي المقابل، فإن المغرب قدم مبادرة قابلة للتطبيق وذات مصداقية سنة 2007″، والتي تحظى بالدعم من طرف المجتمع الدولي، مؤكدا أن “فكرة استفتاء لتقرير المصير تم إقبارها على جميع مستويات الأمم المتحدة”.

وأوضح إسبارزا، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الكناري، أن هذا الموقف الجديد لحكومة بيدرو سانشيز سيمهد الطريق أمام تسوية هذا النزاع في إطار الأمم المتحدة وسيعزز موقف المغرب على الساحة الدولية.

وخلص إلى أن “انتماء الصحراء للمملكة المغربية لا جدال فيه، وموقف إسبانيا لن يؤدي إلا إلى تعزيز هذا الواقع”.

وفي رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.

واعترافا “بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

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