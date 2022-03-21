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بلينكن يندد بهجمات الحوثيين.. ويؤكد “مساعدة” السعودية

2022-03-21 / 8:17 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ندد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للرياض في “الدفاع عن أراضيها”.

وكتب الوزير في تغريدة يوم الاثنين: “ندين هجمات نهاية الأسبوع على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران. سنواصل مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها. استهدفت هجمات الحوثيين البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل. هذه هجمات ضد المدنيين ويجب أن تتوقف”

وشن الحوثيون هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت للطاقة في السعودية، الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع ووقف إنتاج النفط مؤقتا في موقع آخر.

وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدين، نقلت عددا كبيرا من منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” إلى السعودية، الشهر الماضي، استجابة لطلب المملكة العاجل.

وتراجعت العلاقات الأميركية السعودية منذ تولي بايدن منصبه بسبب قرار البيت الأبيض إزالة الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية، وعلاقة الرئيس الأميركي بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

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