حملة طبية مجانية لإزالة ” الجلالة ” بخريبكة

هبة بريس _ خريبكة

استقبل المستشفى الاقليمي الحسن الثاني نهاية هذا الاسبوع عددا من الأشخاص المصابين بأمراض العيون قصد الاستفادة من خدمات حملة طبية مجانية خاصة لإزاحة غشاوة تكثف عدسة العين المعروفة بـ” الجلالة ”

وناهز عدد المستفيدين من الحملة الطبية 200 شخص اذ كان في استقبالهم اطباء وطاقم تمريضي هيأ لنفس الغرص .

وساهم في انجاح هذه الحملة الطبية كل من مندوبية وزارة الصحة والجمعية الطبية المغربية للتضامن وعامل الاقليم عبد الحميد الشنوري الذي قدم الدعم المعنوي و اللوجستيكي .

وقال مصدر مسؤول لهبة بريس أن الخاضعين لعملية ازالة ” الجلالة ” تسلموا الأدوية وستتم متابعة وضعهم الصحي بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني .

واكد ذات المسؤول انه ينتظر ان يستفيد نفس العدد من الحملة الطبية المجانية في الايام القليلة القادمة اذ سيتم استقبال المرضى بشكل قبلي لتحضير ملفهم الصحي .

وتقدم ذات المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه بالشكر لعامل الاقليم الذي” تابع كل الخطوات الخاصة بالحملة الطبية منهيا هذا الاهتمام الكبير بزيارته للمستشفى متفقدا وناصحا “

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