على “حافة القطيعة”.. موسكو تستدعي السفير الأميركي
استدعت روسيا، الاثنين، السفير الأميركي لدى موسكو، للاحتجاج على تصريحات الرئيس، جو بايدن، التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب” بسبب هجومه على أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها دفعت العلاقات الروسية-الأميركية إلى “حافة القطيعة”.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نُشر بعد استدعاء السفير الأميركي، أن “هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أميركي، التي لا تليق برجل دولة من الصفّ الأول، جعلت العلاقات الروسية-الأميركية على حافة القطيعة”.
وجاء في البيان أن السفير الأميركي، جون ساليفان، تسلم رسالة احتجاج رسمية بشأن “تصريحات غير مقبولة” أدلى بها بايدن مؤخرًا.
وأشارت الوزارة إلى أنها حذّرت السفير من أن “الإجراءات العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستلقى ردًا حازمًا”.
وقال بايدن، الأربعاء، ردا على سؤال لصحفي عن نظيره الروسي “إنه مجرم حرب”.
وغداة ذلك، قال بايدن الخميس، إن بوتين “سفاح” و”ديكتاتور متعطش للدماء”.
وحذّر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إعلان مشترك الخميس من أن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا “سيُحاسبون” أمام القضاء الدولي. وأعلنوا أن “عمليات جمع الأدلّة جارية”.
وقال وزير الخارجية الأميركي، الخميس، في مؤتمر صحفي إن “استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب. بعد هذا الكمّ من التدمير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك”.
وذكرت المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” أن القوات الروسية استخدمت خصوصًا قنابل عنقودية في 7 و11 و13 مارس في مدينة ميكولايف قرب أوديسا. وقُتل تسعة أشخاص في 13 مارس كانوا يقفون في طابور للخبز، بحسب المنظمة
15 تعليقات
طبعا هناك فرق بين بوتين الذي يتحلى بألاخلاق والانضباط وبين قادة أمريكا …قد أختلف مع السيد بوتين في بعض المواقف لكني احترمه جدا لأنه صاحب كلمة ورجل ومخلص ومحب لوطنه وشعبه…
روسيا لها الحق ان تضع امريكا في حجمهم ويبتعدوا عن دول الجوار لروسيا ولكن دون ان يعرضوا الناس الضعفاء للحروب والمجاعات ..
بوتين سيعيد امجاد روسيا وسيفرض على الجميع ان يحترمو روسيا بالطرق الدبلوماسية او القوة ويظم كل اراضي الاتحاد السوفياتي سابقا.
حكام العرب تعاملت مع جميع سياسات العالم المتقلبة ورغم ذلك لم يتعلموا او يستطيعو مجرد فهم كيفية خدمة شعوبهم وقضيتهم .كما فعلت روسيا ..
بوتين إنسان قبل ان يكون رئيس دولة يعرف جيدا كيف يراعي حقوق الإنسان حتى لو كان يحارب من أجل وطنه ومواطنيه..
امريكا والناتو رغم فرض العقوبات وبعدائها لروسيا نسيت ان روسيا كانت في حاجة لرجل مثل بوتين لتنهض من جديد وتعطي كل دولة حجمها الطبيعي تحية للقيصر بوتين .
علاقات تقاسم المصالح في الدول الضعيفة الكل كشف كل مخططاتكم…
إنقلاب السحر على الساحر أصبحت روسيا أقوى دولة في العالم بدل أمريكا و إنهيار الدولار الأمريكي وتراجع القوة العالمية ..
يبدو ان الأمر بدا يعرف توترات جديدا في العلاقة الروسية الأمريكية عند استدعاء روسيا لسفير امريكا ..
اللهم اضرب الضالمين بعضهم البعض واخرجنا منهم سالمين يارب العالمين..
أرى وان قيادات العالم كانوا جميعا بحاجة إلى أزمة كبيرة لتوجيه الانظار اليها لإنهاء عصر الكوفيد المفتعل والخروج منه بأخف الأضرار والهاء الناس بقضية أخرى تبدو خطيرة بعيدة عن جرائم وفضائح فترة الوباء المزيف وخاصة أنهم قاموا بحقن أكثر من 60% من البشرية بتلك الحقن الخطيرة المشبوهة..
الناتو وامريكا نصبوا الردارات في أكرانيا لمراقبة والتجسس على روسيا لكن الأخيرة إعادة لهم ضربة موجعة لم تكن في الحسبان ..
تصريحات جو بايدن اغضبت القيصر الروسي وسوف ينتفض في وجه امريكا لانها لم تعد تلك القوة التي كانت سابقا …
يكفي روسيا انها اقوى جيش في العالم لقد كسرت جبروت وطغوت الناتو الذي كان يقصف البشر والحجر في كل بقعة في العالم ولا يخاف احد هم اليوم يقفون كالنساء امام روسيا عاجزون عن الدفاع عن حليفتهم..
روسيا لها دول حلفاء حقيقيين الصين كوريا الشمالية ايران . هي وحدها تكافح لتبقى قوة عظمى لتحافظ على التوازن العالمي. ..