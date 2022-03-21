لوبوان الفرنسية : الموقف الإسباني الجديد بخصوص الحكم الذاتي شكل ضربة دبلوماسية كبيرة

هبة بريس _ الرباط

قالت مجلة ‘‘لوبوان’’ الفرنسية، إن قرار إسبانيا دعم اقتراح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي للصحراء المغربية، يعيد خلط الأوراق وينضم إلى حركة الاعتراف بمغربية الصحراء التي أطلقتها الولايات المتحدة في دجنبر من عام 2020. مما يثير حفيظة الجزائر.

ورأت المجلة الفرنسية أن هذا الاعلان الإسباني يشكل تطوراً في موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية، محور الخلاف الرئيسي في شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر، ولن تكون هذه الرسالة الموجهة إلى المملكة المغربية بدون عواقب على الصعيدين الجيوسياسي والجيواقتصادي لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. وتسجل الرباط بهذه الخطوة الإسبانية ضربة دبلوماسية كبيرة من خلال حشد المستعمر الإسباني السابق لقضيتها، بعد عام واحد من الاعتراف الأمريكي بـ“مغربية” الصحراء.

واعتبرت “لوبوان” أنه بالنسبة لإسبانيا، فإن الرهانات هائلة. فالمغرب ليس فقط أول شريك تجاري إفريقي لها وشريكها الاقتصادي الثالث خارج الاتحاد الأوروبي، ولكنه أيضا الشريك المميز في العديد من القضايا، مثل مكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.

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