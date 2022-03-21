الصحراء المغربية..فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي
جددت فرنسا، اليوم الاثنين، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره “أساسا للنقاش، جادا وذا مصداقية”، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء “ثابت لصالح حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية”.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تبني إسبانيا لموقف رسمي تعترف من خلاله بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
كما يأتي بعد التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
وأكدت المتحدثة باسم الدبلوماسية الفرنسية أن “فرنسا ملتزمة بإقامة علاقات جيدة بين شركائها الأوروبيين وجيرانها على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. فمن خلال الحوار يمكن التغلب على التحديات المشتركة
2 تعليقات
لقد ربح المغرب الرهان بتفهم العالم بعدالة قضيتنا للدعم الكبير والهاىل الذي احرزه المغرب من خلال الاعتراف له بسيادته على الصحراء المغربية عاش المغرب
مجرد تساؤل.
هل يجوز التيمم بوجود الماء !!!؟؟؟
لإضفاء شرعية ومصدقية مزيفة وزائفة على موضوع ما، يلجأ البعض إلى قصاصات صحفية أو تصريحات أستهلاكية أو رسائل مجاملة ليقفز عن حقائق ثابتة وقرارات ملزمة وأحكام قضائية صادرة.
شأن هؤلاء، شأن من يحاول تغطية الشمس بالغربال أو كالغريق الذي ينتظر أي قشة يتمسك بها لعلها تنقذه من الغرق.
وسأختصر ذلك على الأوروبيين ومؤسساتهم، حيث صدر عنهم ما يلي:
– يوم:20/03/2022 صرحت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ما نصه:
“إن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى “حل سياسي عادل ومنطقي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية” انتهى الاقتباس.
مع التشديد على عبارة “مقبول من الطرفين”.
– في رد مكتوب على برلماني اوروبي، يوم 11 /03/2022، أكد فيرجينيوس سينكيفيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والثروة السمكية على ما نصه:
“موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية يسترشد بقرارات مجلس الأمن الدولي ويبقى أن الصحراء الغربية منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي، سيتم تحديد وضعها النهائي من خلال نتائج العملية الجارية التي تقودها الأمم المتحدة”ويؤيد هذا الموقف من خلال إعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار الاتفاقات المتسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”.انتهى الاقتباس.
مع التشديد على عبارتي “مقبول للطرفين” و “تقرير المصير للشعب الصحراوي”
– مصادقة الحكومة الإسبانية يوم:28/12/2021، على إستراتيجيتها للأمن القومي في علاقاتها مع المغرب، حيث شددت أن يكون أساسها مبدأ ” احترام الحدود” (الموروثة عن الاستعمار).
– قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ:29/09/2021 الذي يعتبر الصحراء إقليم مميز ومنفصل عن المغرب.
– قرار البرلمان الأوروبي الذي أصدره يوم:10/06/2021 بعد فضيحة سبتة، حيث أكد في نقطته الخامسة على ما نصه:
“يكرر الاتحاد الأوروبي موقفه الموحد بشأن الصحراء الغربية، والذي يقوم على الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين”.انتهى الاقتباس.