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الصحراء المغربية..فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2022-03-21 / 6:20 مساءً
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هبة ب يس _ الرباط

جددت فرنسا، اليوم الاثنين، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره “أساسا للنقاش، جادا وذا مصداقية”، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء “ثابت لصالح حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية”.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تبني إسبانيا لموقف رسمي تعترف من خلاله بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

كما يأتي بعد التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

وأكدت المتحدثة باسم الدبلوماسية الفرنسية أن “فرنسا ملتزمة بإقامة علاقات جيدة بين شركائها الأوروبيين وجيرانها على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. فمن خلال الحوار يمكن التغلب على التحديات المشتركة

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تعليق واحد

  1. لقد ربح المغرب الرهان بتفهم العالم بعدالة قضيتنا للدعم الكبير والهاىل الذي احرزه المغرب من خلال الاعتراف له بسيادته على الصحراء المغربية عاش المغرب

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