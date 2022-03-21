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وزير اسباني : تغيير موقف مدريد حيال الصحراء كان “ضروريا”

2022-03-21 / 6:14 مساءً
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هبة بريس

قال وزير الداخلية الإسباني الأسبق، خورخي فيرنانديز دياز، أن التغيير الذي طرأ على موقف الحكومة الإسبانية، التي أضحت تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية “كان ضروريا”.

وأضاف فيرنانديز دياز في مقال رأي نشر، اليوم الاثنين، على صحيفة “لاراثون” الإسبانية تحت عنوان “سياسة الدولة مع المغرب”، أن “السياسة الخارجية لبلد ما -التي دائما ما تتحكم فيها الجغرافيا والتاريخ- تتحدد من خلال الحفاظ على مصالحه وحاجياته الاستراتيجية، إلى جانب حقائق أخرى تطبع مصلحته العامة”.

واعتبر أن تغيير موقف الحكومة من قضية الصحراء “كان أمرا ضروريا”، مضيفا “أؤكد بشكل قاطع أن ذلك كان ضروريا”.

ويرى الوزير الإسباني الأسبق أن “استقرار المغرب استراتيجي بالنسبة لنا”، مؤكدا أنه “من الضروري الحفاظ على علاقة ثنائية تقوم على الوفاء، الثقة والتعاون المتبادلين”.

وخلص دياز إلى التأكيد على أن المغرب أضحى عقب هذا القرار “يحظى بالاعتراف كشريك وحليف أولوي بالنسبة للسياسة الخارجية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ينبغي علينا تعزيز التعاون معه على جميع المستويات”.

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تعليق واحد

  1. هذه خطوة مهمة ومشجعة لكلا الطرفين المغربي والاسباني اد ستقوي الثقة بينهما وتدفعهما الى المزيد من التعاون المشترك على جميع الاصعدة مما يجعل البلدين في موقع متقدم وناجح

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