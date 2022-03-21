أمكراز: الهجرة إلى سبتة سببها عصابات إجرامية وليس فقدان الشغل
محمد امكراز

وزير بيجيدي سابق: “أنصح الحكومة بإلغاء تسقيف سن مباريات التعليم”

2022-03-21 / 5:06 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد امكراز الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني أن قرار تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم لن يخدم القطاع البتة و سيساهم في توسيع قاعدة البطالة وسط صفوف الشباب حاملي الشواهد.

امكراز و خلال مداخلة له باللجنة المركزية لشبيبة العدالة و التنمية وجه نصيحة للحكومة، على حد تعبيره، بخصوص تسقيف سن مباريات التعليم، حيث دعاها لإلغاء هذا القرار في أقرب وقت.

دعوة امكراز استندت حسب المعطيات التي قدمها لكون القرار لا يحدد السن الأقصى في ثلاثين سنة فقط، و إنما اشترط عدم امتهان المترشحين لأي وظيفة أخرى قبل تقديم ملفات ترشيحهم.

و شدد الوزير السابق على أن هذا المعطى سيدفع الشباب حاملي الشواهد، الراغبين في التوظيف مستقبلا في قطاع التعليم، إلى عدم التسجيل في منصات الضمان الاجتماعي و اللجوء للعمل بشكل مخالف للقانون في انتظار الوظيفة التي يحلمون بها، بينما فئة ثانية ستظل بدون شغل تنتظر فتح المباريات و هو ما سيزيد من معدلات البطالة.

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‫22 تعليقات

  1. ما كفايا الابتزاز السياسي بالمغرب لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات اتقوا الله فينا واعيدو النظر في هذا القرار التافه والشروط التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا مما سيؤدي ذلك إلى البطالة والتشرد والانحراف الخلقي والسلوكيات الغير المرغوب فيها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم… حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع الشباب….

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