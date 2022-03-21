بوريطة يتباحث مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي

2022-03-21 / 4:53 مساءً
0
هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، لحسن حداد.

وقال حداد في تصريح للصحافة في ختام هذه المحادثات، إن هذا الاجتماع شكل فرصة للتنسيق وتبادل وجهات النظر والاتفاق على إجراءات مشتركة بين الدبلوماسية الرسمية والموازية.

وأضاف أن اللقاء مكن من تدارس وتنسيق العمل على مستوى البرلمان الأوربي من أجل تعزيز الشراكة والدفاع عن مصالح المغرب بهذه الهيئة التشريعية التي تعد مؤسسة مفتوحة تضم تيارات سياسية وإيديولوجية مختلفة.

وأشار حداد إلى أن اللجنة المشتركة ، التي تجمع مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في غرفتي البرلمان المغربي، تتيح الفرصة للتفاعل مع فرق البرلمان الأوروبي من أجل عرض وجهة نظر المملكة في عدد من القضايا.

وقال إن الأمر يتعلق أيضا بدراسة مختلف جوانب الشراكة حول القضايا الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للمملكة والاتحاد الأوروبي ، مبرزا أن نجاح الدبلوماسية المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يمثل “مصدر قوة للمضي قدما”.

وشدد حداد على أهمية الزخم الجديد للشراكة المغربية الأوروبية على المستوى البرلماني “لأن هناك إعادة هيكلة جديدة (…) وأعضاء جدد ، من الجانب المغربي ، يتمتعون بخبرة جيدة ومستعدون لتولي دور مهم في مجال الدبلوماسية الموازية”.

وأضاف “هناك زخم جديد واستراتيجية جديدة ينهجها جلالة الملك محمد السادس ، في ما يتعلق بالشراكة المغربية الأوروبية التي يجب أن تكون سياسية كما يجب أن تكون اقتصادية”.

وعقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مؤخرا سلسلة اجتماعات على مستوى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (8-10 مارس) وبروكسل (15-17 مارس) من أجل تعميق المشاورات والمناقشات مع الجانب الأوروبي.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السلاسي أمام البرلمان الدولي: “المؤسسات التعليمية تحتاج تغييرا جذريا يواكب التطورات الراهنة”

السلاسي أمام البرلمان الدولي: “المؤسسات التعليمية تحتاج تغييرا جذريا…

2022-03-21 / 4:06 مساءً
Photo of بنيعيش بعد عودتها لمدريد: “الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة”

بنيعيش بعد عودتها لمدريد: “الأزمات تقع فقط بين أفراد…

2022-03-21 / 3:39 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا

الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا

2022-03-21 / 3:16 مساءً
Photo of مزور: مشروع رقمنة المساطر الإدارية على رأس أولويات وزارتنا

مزور: مشروع رقمنة المساطر الإدارية على رأس أولويات وزارتنا

2022-03-21 / 3:02 مساءً
Photo of وزير الفلاحة الإسباني: استعادة علاقات الثقة مع المغرب “بشرى سارة”

وزير الفلاحة الإسباني: استعادة علاقات الثقة مع المغرب “بشرى…

2022-03-21 / 2:18 مساءً
Photo of العنصر البشري المؤهل واللوجستيك رهان كبير لمراقبة وحماية المال العام

العنصر البشري المؤهل واللوجستيك رهان كبير لمراقبة وحماية المال…

2022-03-21 / 2:08 مساءً
Photo of الطالبي العلمي: المغرب كان سباقا في إعمال تدابير حماية البيئة وخفض الانبعاثات

الطالبي العلمي: المغرب كان سباقا في إعمال تدابير حماية…

2022-03-21 / 12:21 مساءً
Photo of النصر الديبلوماسي المغربي يخرج الزعيم الوهمي ل”عصابة” البوليساريو من جحره

النصر الديبلوماسي المغربي يخرج الزعيم الوهمي ل”عصابة” البوليساريو من…

2022-03-21 / 11:51 صباحًا
Photo of “لوبوان” : باستقطاب دعم إسبانيا لقضيتها، تكون الرباط قد حققت نصرا دبلوماسيا كبيرا

“لوبوان” : باستقطاب دعم إسبانيا لقضيتها، تكون الرباط قد…

2022-03-20 / 9:42 مساءً
Photo of شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية” لسيادة المغرب على صحرائه

شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية”…

2022-03-20 / 8:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق