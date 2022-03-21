الحكومة

الحكومة ترفع سقف الضمان لمنتوجي “تمويلكم” مع جدولة سداد القروض

2022-03-21 / 4:06 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت مؤسسة “تمويلكم” عن إجراءات جديدة بتوجيهات من الحكومة و ذلك لرفع سقف ضمان منتوجين مقدمين فضلا على إعادة جدولة سداد القروض الممنوحة.

و أوضحت المؤسسة المالية أن الاجتماع الأخير الذي عقد مع بعض وزراء الحكومة، أفضى للإعلان على هاته الإجراءات الجديدة لتفادي أي تأثير على الاقتصاد الوطني بسبب الظروف الخارجية و منها الحرب الروسية الأوكرانية.

الإجراء الأول يتعلق برفع سقف الضمان لمنتوجي مؤسسة تمويلكم، و هما ضمان التسيير و ضمان استثمار، و التي ستصبح 15 مليون درهم عن كل عملية و30 مليون درهم عن كل مقاولة عوض 10 و 20 مليون درهم السابقتين.

أما الإجراء الثاني، فيتعلق بإعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي أوكسجين و إقلاع و هو ما سيسمح للمقاولات التي تعاني خزينتها بسبب الوضع الاقتصادي الحالي بالاستفادة من فترة سداد إضافية.

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