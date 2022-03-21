بوريطة : في عمل غيرمسبوق .. اسبانيا منحت بنيعيش 30 دقيقة للحضور
كريمة بنيعيش

بنيعيش بعد عودتها لمدريد: “الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة”

2022-03-21 / 3:39 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة المغربية في إسبانيا، أن عودة العلاقات الطبيعية بين الرباط و مدريد ستسمح للبلدين ببداية صفحة جديدة و ببناء علاقات أكثر قوة.

و في هذا الصدد، أكدت بنيعيش في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أنها سعيدة و مسرورة بالعودة للعمل في مدريد قصد تعزيز العلاقات بين المغرب و إسبانيا.

و أوضحت سفيرة المغرب في إسبانيا أن “الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة”، مضيفة أن: “المملكة تثمن القرار الإسباني الداعم لمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

بنيعيش و في ذات التصريح الذي تناقلته صحف إسبانيا على نطاق واسع، أعلنت بداية مرحلة جديدة وهامة في العلاقات المغربية الإسبانية، قائلة: “نحن بلدان شقيقان ومن الفخر المساهمة في تعزيز علاقاتنا القوية”.

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تعليق واحد

  1. أتمنى من اخواني الجزائريين أن يستقضوا ويكونوا مع المغرب قوة عربيه اسلاميه في افريقيا وذلك للنهوض في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وسترى كيف ستنمى دول الغرب التعامل معكم وبشروطكم لأن الله سبحانه عزوجل اعطانا كل الخيرات والبركات التي يحتاجها ويحبها خلق الله وهذه فرصة الجزائريين ان يضربوا عصفورين بحجر واحد

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