بنيعيش بعد عودتها لمدريد: “الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة المغربية في إسبانيا، أن عودة العلاقات الطبيعية بين الرباط و مدريد ستسمح للبلدين ببداية صفحة جديدة و ببناء علاقات أكثر قوة.

و في هذا الصدد، أكدت بنيعيش في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أنها سعيدة و مسرورة بالعودة للعمل في مدريد قصد تعزيز العلاقات بين المغرب و إسبانيا.

و أوضحت سفيرة المغرب في إسبانيا أن “الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة”، مضيفة أن: “المملكة تثمن القرار الإسباني الداعم لمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

بنيعيش و في ذات التصريح الذي تناقلته صحف إسبانيا على نطاق واسع، أعلنت بداية مرحلة جديدة وهامة في العلاقات المغربية الإسبانية، قائلة: “نحن بلدان شقيقان ومن الفخر المساهمة في تعزيز علاقاتنا القوية”.

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