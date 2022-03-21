الصورة ارشيفية

وزير الفلاحة الإسباني: استعادة علاقات الثقة مع المغرب “بشرى سارة”

2022-03-21 / 2:18 مساءً
1
هبة بريس

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الإثنين، إن استعادة علاقات الثقة مع المغرب عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية، تعد “بشرى سارة” و”ضمانة أساسية” بالنسبة لإسبانيا.

وأكد السيد بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق بالمغرب، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية “إر إن إي”، أنه يتعين “الحفاظ على علاقات الثقة مع جارنا المغرب، الذي تجمعنا معه وشائج صداقة وعلاقات استراتيجية”.

وسجل الوزير الاسباني أن نتيجة موقف إسبانيا من قضية الصحراء “مهمة للغاية” في ضوء الرهانات التي توحد البلدين، مؤكدا أن “استعادة علاقات الثقة تشكل بشرى سارة على جميع الأصعدة”.

وأكد أن “الأمر يتعلق بضمانة أساسية ومهمة للغاية” بالنسبة لإسبانيا”، موضحا أن العلاقات مع المغرب هي سياسة دولة ويجب أن تكون كذلك.

وفي رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.

واعترافا “بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإستقلال : دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي “تحول إيجابي” في مسار العلاقات بين البلدين

الإستقلال : دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي “تحول إيجابي”…

2022-03-21 / 10:48 مساءً
Photo of حماة المال العام يتهمون وهبي بتوفير الغطاء السياسي وحماية المنتخبين المفسدين

حماة المال العام يتهمون وهبي بتوفير الغطاء السياسي وحماية…

2022-03-21 / 10:03 مساءً
Photo of العيون: شيوخ القبائل الصحراوية المغربية يثمنون قرار حكومة إسبانيا

العيون: شيوخ القبائل الصحراوية المغربية يثمنون قرار حكومة إسبانيا

2022-03-21 / 8:51 مساءً
Photo of اكاديمي اسباني عن قرار مدريد الجديد … “صائب وضروري”

اكاديمي اسباني عن قرار مدريد الجديد … “صائب وضروري”

2022-03-21 / 8:24 مساءً
Photo of اكاديمي: الموقف الإسباني الجديد تأكيد على أن الحكم الذاتي كفيل بإنهاء النزاع المفتعل

اكاديمي: الموقف الإسباني الجديد تأكيد على أن الحكم الذاتي…

2022-03-21 / 7:01 مساءً
Photo of لوبوان الفرنسية : الموقف الإسباني الجديد بخصوص الحكم الذاتي شكل ضربة دبلوماسية كبيرة

لوبوان الفرنسية : الموقف الإسباني الجديد بخصوص الحكم الذاتي…

2022-03-21 / 6:30 مساءً
Photo of الصحراء المغربية..فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية..فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2022-03-21 / 6:20 مساءً
Photo of وزير اسباني : تغيير موقف مدريد حيال الصحراء كان “ضروريا”

وزير اسباني : تغيير موقف مدريد حيال الصحراء كان…

2022-03-21 / 6:14 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي

بوريطة يتباحث مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي

2022-03-21 / 4:53 مساءً
Photo of السلاسي أمام البرلمان الدولي: “المؤسسات التعليمية تحتاج تغييرا جذريا يواكب التطورات الراهنة”

السلاسي أمام البرلمان الدولي: “المؤسسات التعليمية تحتاج تغييرا جذريا…

2022-03-21 / 4:06 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق