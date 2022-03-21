الصورة ارشيفية

وزير الفلاحة الإسباني: استعادة علاقات الثقة مع المغرب “بشرى سارة”

2022-03-21 / 2:18 مساءً
0
هبة بريس

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الإثنين، إن استعادة علاقات الثقة مع المغرب عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية، تعد “بشرى سارة” و”ضمانة أساسية” بالنسبة لإسبانيا.

وأكد السيد بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق بالمغرب، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية “إر إن إي”، أنه يتعين “الحفاظ على علاقات الثقة مع جارنا المغرب، الذي تجمعنا معه وشائج صداقة وعلاقات استراتيجية”.

وسجل الوزير الاسباني أن نتيجة موقف إسبانيا من قضية الصحراء “مهمة للغاية” في ضوء الرهانات التي توحد البلدين، مؤكدا أن “استعادة علاقات الثقة تشكل بشرى سارة على جميع الأصعدة”.

وأكد أن “الأمر يتعلق بضمانة أساسية ومهمة للغاية” بالنسبة لإسبانيا”، موضحا أن العلاقات مع المغرب هي سياسة دولة ويجب أن تكون كذلك.

وفي رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.

واعترافا “بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي

بوريطة يتباحث مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي

2022-03-21 / 4:53 مساءً
Photo of السلاسي أمام البرلمان الدولي: “المؤسسات التعليمية تحتاج تغييرا جذريا يواكب التطورات الراهنة”

السلاسي أمام البرلمان الدولي: “المؤسسات التعليمية تحتاج تغييرا جذريا…

2022-03-21 / 4:06 مساءً
Photo of بنيعيش بعد عودتها لمدريد: “الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة”

بنيعيش بعد عودتها لمدريد: “الأزمات تقع فقط بين أفراد…

2022-03-21 / 3:39 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا

الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا

2022-03-21 / 3:16 مساءً
Photo of مزور: مشروع رقمنة المساطر الإدارية على رأس أولويات وزارتنا

مزور: مشروع رقمنة المساطر الإدارية على رأس أولويات وزارتنا

2022-03-21 / 3:02 مساءً
Photo of العنصر البشري المؤهل واللوجستيك رهان كبير لمراقبة وحماية المال العام

العنصر البشري المؤهل واللوجستيك رهان كبير لمراقبة وحماية المال…

2022-03-21 / 2:08 مساءً
Photo of الطالبي العلمي: المغرب كان سباقا في إعمال تدابير حماية البيئة وخفض الانبعاثات

الطالبي العلمي: المغرب كان سباقا في إعمال تدابير حماية…

2022-03-21 / 12:21 مساءً
Photo of النصر الديبلوماسي المغربي يخرج الزعيم الوهمي ل”عصابة” البوليساريو من جحره

النصر الديبلوماسي المغربي يخرج الزعيم الوهمي ل”عصابة” البوليساريو من…

2022-03-21 / 11:51 صباحًا
Photo of “لوبوان” : باستقطاب دعم إسبانيا لقضيتها، تكون الرباط قد حققت نصرا دبلوماسيا كبيرا

“لوبوان” : باستقطاب دعم إسبانيا لقضيتها، تكون الرباط قد…

2022-03-20 / 9:42 مساءً
Photo of شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية” لسيادة المغرب على صحرائه

شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية”…

2022-03-20 / 8:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق